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В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла - РИА Новости, 08.11.2024
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14:00 08.11.2024 (обновлено: 14:22 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/maslo-1982651743.html
В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла
В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла - РИА Новости, 08.11.2024
В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла
Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстёгивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:00
2024-11-08T14:22
экономика
россия
индия
иран
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
совет федерации рф
союзмолоко
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстёгивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в конце октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска. "Я считаю, первая наша задача и, в том числе, нашего информационного блока — не сильно разгонять информационный ажиотаж. Знаем, что это приводит к увеличению цены на продукцию. Второе — мы обязательно должны увеличивать объёмы производства сырого молока, и Минсельхоз сегодня с регионами эти планы обсуждает. Третье... такие механизмы есть, и Минсельхоз достаточно быстро отреагировал — это наращивание поставок из дружественных стран, из других рынков производителей для того, чтобы насытить рынок, остановить рост цен, уйти от этого ажиотажа", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Раннее сообщалось, что министерством сельского хозяйства России реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ.
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экономика, россия, индия, иран, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф, союзмолоко, общество
Экономика, Россия, Индия, Иран, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ, Союзмолоко, Общество
В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла

Сенатор: ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос

© iStock.com / FabrikaCrСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© iStock.com / FabrikaCr
Сливочное масло. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстёгивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в конце октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска.
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"Я считаю, первая наша задача и, в том числе, нашего информационного блока — не сильно разгонять информационный ажиотаж. Знаем, что это приводит к увеличению цены на продукцию. Второе — мы обязательно должны увеличивать объёмы производства сырого молока, и Минсельхоз сегодня с регионами эти планы обсуждает. Третье... такие механизмы есть, и Минсельхоз достаточно быстро отреагировал — это наращивание поставок из дружественных стран, из других рынков производителей для того, чтобы насытить рынок, остановить рост цен, уйти от этого ажиотажа", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Раннее сообщалось, что министерством сельского хозяйства России реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ.
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ЭкономикаРоссияИндияИранДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Совет Федерации РФСоюзмолокоОбщество
 
 
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