https://ria.ru/20241108/maslo-1982651743.html

В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла

В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла - РИА Новости, 08.11.2024

В Совфеде призвали не создавать ажиотаж вокруг сливочного масла

Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстёгивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:00

2024-11-08T14:00

2024-11-08T14:22

экономика

россия

индия

иран

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

совет федерации рф

союзмолоко

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстёгивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в конце октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска. "Я считаю, первая наша задача и, в том числе, нашего информационного блока — не сильно разгонять информационный ажиотаж. Знаем, что это приводит к увеличению цены на продукцию. Второе — мы обязательно должны увеличивать объёмы производства сырого молока, и Минсельхоз сегодня с регионами эти планы обсуждает. Третье... такие механизмы есть, и Минсельхоз достаточно быстро отреагировал — это наращивание поставок из дружественных стран, из других рынков производителей для того, чтобы насытить рынок, остановить рост цен, уйти от этого ажиотажа", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Раннее сообщалось, что министерством сельского хозяйства России реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ.

https://ria.ru/20241106/fas-1982266143.html

https://ria.ru/20241106/ikra-1982097682.html

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экономика, россия, индия, иран, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф, союзмолоко, общество