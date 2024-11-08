Ленобласть направила более 1,3 млрд руб на поддержку полиции в 2024 году
© Фото : пресс-служба администрации Ленинградской областиЗаместитель председателя регионального правительства Владимир Цой
© Фото : пресс-служба администрации Ленинградской области
Заместитель председателя регионального правительства Владимир Цой. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Ленобласть направила более 1,3 млрд рублей на поддержку деятельности органов внутренних дел в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя председателя Владимира Цоя.
"Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уважаемые ветераны. Поздравляю вас с праздником и благодарю за преданность долгу и профессионализм", - обратился накануне профессионального праздника на торжественном мероприятии к собравшимся Владимир Цой.
Он отметил, что правительство Ленинградской области оказывает постоянное содействие органам внутренних дел: с 2018 года в Ленинградской области построили 14 зданий для полицейских подразделений, строительство здания в Кудрово осуществляется в этом году. Также было закуплено 185 автомобилей. С 2023 года ввели премии за успешное выполнение служебных обязанностей, с 2024 года они распространяются на транспортную полицию. Всего на поддержку полиции потрачено более 1,3 млрд рублей.
Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин поблагодарил областное правительство за помощь, а сотрудников органов внутренних дел — за службу, пожелал успехов в выполнении поставленных задач.
Также на торжественном мероприятии были вручены знаки отличия "За вклад в развитие Ленинградской области", почетные грамоты и благодарности губернатора Ленинградской области, а также награды законодательного собрания Ленинградской области. Награды получили 28 сотрудников патрульно-постовой службы полиции и службы охраны общественного порядка, участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных, сотрудников Госавтоинспекции, отделов по вопросам миграции и других подразделений МВД России по городу Сосновый Бор, Приозерскому, Волосовскому, Кингисеппскому, Подпорожскому, Гатчинскому, Всеволожскому, Киришскому, Тосненскому районам Ленинградский области. Также отмечены сотрудники управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Санкт-Петербургского университета МВД РФ.