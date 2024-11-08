https://ria.ru/20241108/konkurs-1982754835.html

Директор школы из Ленобласти победила в конкурсе "Флагманы образования"

Директор школы из Ленобласти победила в конкурсе "Флагманы образования" - РИА Новости, 08.11.2024

Директор школы из Ленобласти победила в конкурсе "Флагманы образования"

Директор Аннинской школы Ломоносовского района Екатерина Пучкова стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства "Флагманы образования",... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:36

2024-11-08T19:36

2024-11-08T19:36

ленинградская область

ленинградская область

россия

ломоносовский район

центр знаний машук

просвещение

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Директор Аннинской школы Ломоносовского района Екатерина Пучкова стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства "Флагманы образования", сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Конкурс проходил в несколько этапов, на протяжении которых финалисты соревновались в решении управленческих задач, технике публичных выступлений, разработке и презентации инициатив, которые сделают образование в родном регионе лучше. Екатерине Пучковой пригодился опыт реализации проектов "Школа-наставник" и "Комфортная школа" - по внедрению практик бережливого производства в образовательный процесс ленинградских школ", - рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области. Конкурс "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей" среди управленцев в сфере образования и педагогов проводится в четвертый раз. В 2024 году в управленческой мастерской приняли участие 32 тысячи человек, из них были отобраны 20 финалистов и девять победителей, которые попадут в кадровый резерв Минпросвещения России. Победители конкурса получили подарки от генеральных партнеров проекта: сертификаты на образовательную поездку в Пятигорск от Центра знаний "Машук", компьютеры от компаний группы "Просвещение" и памятные подарки от Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". За шесть лет работы платформы "Россия – страна возможностей" ее участниками стали люди из 89 регионов России и 150 стран. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников, найти работу мечты, выиграть грант, отточить профессиональное мастерство и развить лидерские качества.

https://ria.ru/20241106/pitanie-1982283798.html

ленинградская область

россия

ломоносовский район

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ленинградская область, россия, ломоносовский район, центр знаний машук, просвещение , федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)