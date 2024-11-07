https://ria.ru/20241107/sport-1982357987.html

Более половины жителей Ленобласти неравнодушны к физкультуре и спорту

Более половины жителей Ленобласти неравнодушны к физкультуре и спорту - РИА Новости, 07.11.2024

Более половины жителей Ленобласти неравнодушны к физкультуре и спорту

В здоровом теле – здоровый дух: в Ленинградской области к этой крылатой фразе относятся со всей серьезностью. Еженедельно в регионе повсеместно проходят... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:43

2024-11-07T09:43

2024-11-07T09:43

ленинградская область

ленинградская область

россия

сосновый бор

александр дрозденко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

спорт

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В здоровом теле – здоровый дух: в Ленинградской области к этой крылатой фразе относятся со всей серьезностью. Еженедельно в регионе повсеместно проходят плановые спортивные мероприятия для всех возрастов, а в выходные людям предлагают заняться спортом на свежем воздухе всей семьей. Забеги, турниры, игры: для тех, кто в теме, здесь каждые выходные – спортивные. "Физкультурники – самые ответственные люди, потому что они заботятся о своем здоровье, понимают, что спортивная закалка – лучшее средство жить яркой и полной жизнью. И власти Ленинградской области будут делать все, чтобы свое желание заниматься физкультурой и спортом люди могли реализовывать на современных и доступных спортивных объектах, в каждом, большом и малом, населенном пункте нашего региона", – пообещал ленинградцам губернатор Александр Дрозденко. О том, как в регионе популяризируют массовый спорт, как налажена работа с населением, о наращивании спортивной инфраструктуры и взращивании чемпионов, расскажем в материале РИА Новости. Спорт – норма жизни: не просто лозунг, а масштабный проект и цель Статистика такова: в Ленобласти регулярно занимаются физической культурой и спортом 1 048 535 человек, что составляет 55,6 % от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. В число самых популярных видов спорта входят плавание, футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, фитнес-аэробика и лыжные гонки. Бесспорный лидер – плавание: этот вид физической активности выбирают для себя свыше 60 тысяч человек. На втором месте по популярности – футбол (более 44,5 тысячи игроков всех возрастов). Завершают таблицу спортивных приоритетов среди населения фитнес-аэробика (ею занимаются почти 20 тысяч человек) и лыжные гонки (свыше 17 тысяч). Ежегодно в Ленобласти проводится более тысячи официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, аккредитовано 105 региональных федераций по 107 видам спорта, физкультурно-спортивных организаций в регионе – свыше 2200. "Это комплексная полномасштабная работа, которая ведется в рамках региональной госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". Ключевые задачи определены главной национальной целью – сохранить население и здоровье людей. Есть конкретный целевой показатель – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. В рамках госпрограммы мы реализуем несколько крупных проектов. В частности, это "Спорт – норма жизни", "Развитие объектов физической культуры и спорта", "Укрепление материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта". Целый комплекс мероприятий направлен на привлечение людей разных возрастных групп к спортивным занятиям", – рассказал РИА Новости председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров. Дети – в приоритете Огромное внимание уделяется детскому, юношескому и молодежному спорту. Прививать малышам любовь к физкультуре начинают с детского сада и дошкольных секций. Уже в школе физруки не только вовлекают детей в массовый спорт, но и помогают ученикам с хорошими физическими данными и мотивацией выбрать вид спорта и двигаться к цели. То есть первичным инкубатором будущих чемпионов и точкой роста спортивного потенциала региона нередко выступает именно школа. А дальше в дело вступают секции и спортшколы. "В государственных и муниципальных спортивных учреждениях Ленобласти дети занимаются на бюджетной основе. В рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" мы готовим детей и подростков к соревнованиям – это наш спортивный резерв. Также мы должны обеспечить учреждения материально-технической базой, а самих спортсменов – инвентарем и экипировкой. Кроме того, правительство области выплачивает стипендии и премии за спортивный результат", – отметил собеседник РИА Новости. По его словам, в области создана сеть школьных спортивных клубов – на сегодня их больше 330. Школьники и студенты являются активными участниками движения ГТО – всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Помимо целого ряда детско-юношеских муниципальных и региональных мультисоревнований и турниров по отдельным видам спорта, теперь в Ленинградской области есть и свои Губернаторские Игры. Этим летом они состоялись впервые и отныне будут проходить регулярно – раз в два года. Игры проводятся по следующим видам спорта: баскетбол, бадминтон, бокс, спортивная борьба, волейбол, дзюдо, настольный теннис, большой теннис, плавание, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, шашки и шахматы. Участвовать в состязаниях могут дети и молодые люди с 12 до 23 лет. Новые масштабные соревнования созданы для совершенствования системы подготовки спортивного резерва Ленинградской области. Общие задачи все те же: популяризация физкультуры, спорта и здорового образа жизни. "Если же говорить о более конкретных задачах, Губернаторские Игры помогут региональным федерациям выявить сильнейших спортсменов для комплектования списка кандидатов в сборные команды Ленинградской области по различным видам спорта, подготовить спортивный резерв региона, а спортсменам – приобрести опыт участия в соревнованиях высокого уровня и повысить свое мастерство. Добавлю, что такие мероприятия очень важны в условиях санкционного давления на российских спортсменов", – подчеркнул Вячеслав Комаров. Ради хорошей физической формы и для удовольствия Спорт высоких достижений, разумеется, не для всех. А потому фокус внимания направлен и на людей, которые занимаются физкультурой или какими-либо видами спорта ради хорошей формы и для удовольствия. По данным правительства Ленобласти, спрос на спортивную инфраструктуру в регионе растет вместе с интересом к здоровому образу жизни. И сегодня спортивных объектов недостает, несмотря на активное их строительство и даже опережение графика по вводу спортивных сооружений. "В соответствии с федеральным проектом "Спорт – норма жизни" показатель обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной их способности, для Ленинградской области был установлен на уровне 43,8% на 2024 год и 43,9% – на 2025. А мы уже в этом году достигли 44,8% по данному показателю. Хотя потребности людей все равно выше, что само по себе хорошо", – отметил председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области. По его словам, за последнее время в области были построены и введены в эксплуатацию два ФОКа открытого типа для центров развития внешкольного спорта – в Сосновом Бору и поселке Терволово Гатчинского района. После ремонта открылись "Бокситогорский спорткомплекс", спортплощадка во Всеволожском районе (в деревне Суоранде), спортивный комплекс строят в Токсово, во Всеволожске и Ломоновском районе (в поселке Виллози) – два ФОКа с бассейном и универсальным залом, а в Тосненском районе (в поселке Шапки) полном ходом идут работы по возведению биатлонно-лыжного комплекса. Малые спортивные площадки для центров тестирования ГТО созданы во всех районах области. Как показала практика, это тоже способствует развитию массового спорта. Равно как и оборудованные спортплощадки во дворах и парках для самостоятельных занятий. Уличный спорт и дворовые турниры Кто-то занимается в фитнес-центрах и студиях (и этих людей тоже учитывают – в соответствии с приказом Росстата), а кто-то выбирает воркаут и игры во дворе. Уличный спорт, между тем, тоже требует организации и целенаправленного развития. Так, на территории Ленинградской области на уличных площадках регулярно проводят областные физкультурные мероприятия среди граждан разных возрастов. Внушительную работу по этому направлению проводит региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация воздушно-силовой атлетики России". Весомый вклад в развитие уличного спорта вносит и Ленинградское областное отделение "Всероссийской федерации школьного спорта": ежегодно его специалисты организуют соревнования среди дворовых команд, такие как всероссийский зимний фестиваль дворовых видов спорта "Русская зима", региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, фестиваль "Спортивное лето" среди студенческих и школьных дворовых команд, а также мультидисциплинарный фестиваль дворовых видов спорта. Нормы ГТО и спартакиады для пенсионеров В условиях общемировой тенденции старения населения (на фоне снижения рождаемости и высокотехнологичного развития медицины) процент пожилых людей по отношению к другим возрастным категориям растет. Увеличивается и продолжительность жизни, а также требования к ее качеству, мерилом которого является, прежде всего, здоровье. Именно поэтому привлекать людей к занятиям физкультурой и спортом важно не только среди молодежи и работающего населения среднего возраста, но и среди пенсионеров. Группы здоровья в разных вариантах есть во всех клубах активного долголетия области. ЛФК, суставная гимнастика, скандинавская ходьба, различные виды танцев… Кое-где есть даже секции моржевания! Помимо занятий в клубах долголетия, проводятся тематические оздоровительные и спортивные мероприятия для активных граждан серебряного возраста. "Пенсионеры охотно выполняют испытания ГТО. В регионе проходят спартакиада пенсионеров, спартакиада ветеранов Ленинградской области, сельские спортивные игры Ленобласти, всероссийский марафон "Земля спорта". Мероприятий много, а задача специалистов в области физической культуры – расширять у себя на местах круг людей, которые, может, раньше и не занимались спортом, но нуждаются в физической активности. Объяснять, приглашать, информировать о пользе здорового образа жизни и о тех возможностях, которые есть в районе для занятий спортом", – подчеркнул председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области. Ленобласть – значимая локация для российского спорта Природные условия региона – огромные пространства, леса, озера и реки, сложившаяся спортивная инфраструктура дают возможность проводить в Ленинградской области соревнования не только местного, но и национального значения. Так, традиционно на ее территории проходят всероссийские массовые соревнования "Лыжня России", "Оранжевый мяч", "Кросс нации", зимний фестиваль дворового спорта "Русская зима", полумарафон "Забег.РФ", марафонский легкоатлетический пробег "Дорога жизни", чемпионат России по автомобильному спорту "Баха "Россия-Северный лес"", а также национальные чемпионаты по целому ряду видов спорта. Кроме того, регион принимает и международные соревнования. В частности, в поселке Лосево, на реке Вуоксе, знаменитой своими порогами, регулярно проводятся чемпионаты по спортивному туризму на водных дистанциях. По данным регионального правительства, спортсмены Ленинградской области ежегодно завоевывают на международных и всероссийских спортивных соревнованиях свыше тысячи медалей. Более 250 спортсменов Ленобласти представляют свой регион в составах сборных команд России по различных видам спорта. Все они когда-то начинали с малого – с занятий физкультурой. А сегодня являются гордостью своих районов, городов, региона и страны. "Здоровый образ жизни – это не только занятия спортом. Это и хорошие, светлые мысли, и поддержка родных и близких, и правильная организация своего рабочего дня, и возможность помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Самое главное, чтобы мы жили как единая дружная ленинградская спортивная семья", – такую установку в отношении курса на ЗОЖ дал жителям Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко.

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https://ria.ru/20241030/lenoblast-1980979983.html

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ленинградская область, россия, сосновый бор, александр дрозденко, федеральная служба государственной статистики (росстат), спорт