https://ria.ru/20241107/murmansk-1982425449.html

Предприниматели Мурманской области в 2023 году торговали с 71 страной

Предприниматели Мурманской области в 2023 году торговали с 71 страной - РИА Новости, 07.11.2024

Предприниматели Мурманской области в 2023 году торговали с 71 страной

Количество экспортеров в Мурманской области в 2023 году увеличилось почти на 40%, при этом заполярные предприниматели в прошлом году вели торговлю с более чем... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:23

2024-11-07T14:23

2024-11-07T14:23

мурманская область

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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Количество экспортеров в Мурманской области в 2023 году увеличилось почти на 40%, при этом заполярные предприниматели в прошлом году вели торговлю с более чем 70 странами, в том числе дальнего зарубежья, сообщили РИА Новости в министерстве развития Арктики и экономики региона. Мурманская область – экспортно-ориентированный приграничный регион Арктической зоны РФ. По итогам внешнеторговой деятельности за 2023 года она занимает четвертое место по объемам импорта, третье место по объемам экспорта и четвертое место по товарообороту. "В 2023 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 316 хозяйствующих субъектов Мурманской области, что является максимальным показателем с 2019 года. В сравнении с 2022 годом количество экспортеров в 2023 году увеличилось на 39,3%, импортеров – на 9,5%, В 2023 году предприятия и организации Мурманской области вели торговлю с 71 страной", - сообщили в министерстве. Количество экспортеров в регионе приблизилось к 200. При этом главными внешнеторговыми партнерами Мурманской области являются страны дальнего зарубежья, а в структуре товарооборота преобладает экспорт. В связи с переориентацией на рынки дружественных стран наращиваются торговые связи с Китаем, Турцией и Индией. Главным экспортным партнером Мурманской области среди стран СНГ остается Белоруссия. "В структуре экспорта Мурманской области преобладает группа несырьевых неэнергетических товаров: штейн никелевый, никель необработанный, рыба мороженная, ракообразные, филе рыбное", - пояснили в министерстве. Помощь в поиске партнеров и выходе на международные рынки оказывает Центр поддержки экспорта Мурманской области. Поддержка предпринимателей осуществляется на всех стадиях экспортной сделки: от обучения по внешнеэкономической деятельности в различных форматах до поиска и подбора потенциального иностранного покупателя, сопровождения экспортного контракта, организации участия в реверсных бизнес-миссиях и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях как в России, так и за рубежом. Также Центр оказывает содействие в осуществлении транспортировки продукции, размещении на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями иностранного рынка (стандартизация, сертификация) и в обеспечении защиты прав на результаты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов. Одним из самых востребованных инструментов продвижения у мурманских экспортеров остаются международные выставки. "Это хороший способ найти потенциальных иностранных покупателей для дальнейшей более детальной коммуникации, лично с ними провести переговоры и заключить внешнеторговый контракт. Экспортеры могут принять участие в международных выставках как с коллективным, так и с индивидуальным стендом", - рассказали специалисты. В этом году две компании уже представили свою продукцию на индивидуальном стенде - в Красногорске и бразильском Сан-Паулу. Кроме того, в сентябре мурманские экспортеры рыбной продукции приняли участие с коллективным стендом в международной выставке в Санкт-Петербурге, а в октябре - в китайском Циндао. В ноябре в 26-й в Центрально-Азиатской международной выставке FoodExpoQazakhstan в Казахстане примут участие три компании Заполярья. Во всех случаях Центр берет на себя расходы за подготовку стенда, включая аренду и застройку выставочной площади, разработку дизайн-проекта, работу переводчиков.

https://ria.ru/20241107/sotrudnichestvo-1982423131.html

https://ria.ru/20241106/murmansk-1982265617.html

https://ria.ru/20241105/turizm-1981897009.html

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мурманская область, россия, арктика, снг, торговля