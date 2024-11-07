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Предприниматели Мурманской области в 2023 году торговали с 71 страной - РИА Новости, 07.11.2024
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Мурманская область
 
14:23 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/murmansk-1982425449.html
Предприниматели Мурманской области в 2023 году торговали с 71 страной
Предприниматели Мурманской области в 2023 году торговали с 71 страной - РИА Новости, 07.11.2024
Предприниматели Мурманской области в 2023 году торговали с 71 страной
Количество экспортеров в Мурманской области в 2023 году увеличилось почти на 40%, при этом заполярные предприниматели в прошлом году вели торговлю с более чем... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:23
2024-11-07T14:23
мурманская область
мурманская область
россия
арктика
снг
торговля
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Количество экспортеров в Мурманской области в 2023 году увеличилось почти на 40%, при этом заполярные предприниматели в прошлом году вели торговлю с более чем 70 странами, в том числе дальнего зарубежья, сообщили РИА Новости в министерстве развития Арктики и экономики региона. Мурманская область – экспортно-ориентированный приграничный регион Арктической зоны РФ. По итогам внешнеторговой деятельности за 2023 года она занимает четвертое место по объемам импорта, третье место по объемам экспорта и четвертое место по товарообороту. "В 2023 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 316 хозяйствующих субъектов Мурманской области, что является максимальным показателем с 2019 года. В сравнении с 2022 годом количество экспортеров в 2023 году увеличилось на 39,3%, импортеров – на 9,5%, В 2023 году предприятия и организации Мурманской области вели торговлю с 71 страной", - сообщили в министерстве. Количество экспортеров в регионе приблизилось к 200. При этом главными внешнеторговыми партнерами Мурманской области являются страны дальнего зарубежья, а в структуре товарооборота преобладает экспорт. В связи с переориентацией на рынки дружественных стран наращиваются торговые связи с Китаем, Турцией и Индией. Главным экспортным партнером Мурманской области среди стран СНГ остается Белоруссия. "В структуре экспорта Мурманской области преобладает группа несырьевых неэнергетических товаров: штейн никелевый, никель необработанный, рыба мороженная, ракообразные, филе рыбное", - пояснили в министерстве. Помощь в поиске партнеров и выходе на международные рынки оказывает Центр поддержки экспорта Мурманской области. Поддержка предпринимателей осуществляется на всех стадиях экспортной сделки: от обучения по внешнеэкономической деятельности в различных форматах до поиска и подбора потенциального иностранного покупателя, сопровождения экспортного контракта, организации участия в реверсных бизнес-миссиях и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях как в России, так и за рубежом. Также Центр оказывает содействие в осуществлении транспортировки продукции, размещении на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями иностранного рынка (стандартизация, сертификация) и в обеспечении защиты прав на результаты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов. Одним из самых востребованных инструментов продвижения у мурманских экспортеров остаются международные выставки. "Это хороший способ найти потенциальных иностранных покупателей для дальнейшей более детальной коммуникации, лично с ними провести переговоры и заключить внешнеторговый контракт. Экспортеры могут принять участие в международных выставках как с коллективным, так и с индивидуальным стендом", - рассказали специалисты. В этом году две компании уже представили свою продукцию на индивидуальном стенде - в Красногорске и бразильском Сан-Паулу. Кроме того, в сентябре мурманские экспортеры рыбной продукции приняли участие с коллективным стендом в международной выставке в Санкт-Петербурге, а в октябре - в китайском Циндао. В ноябре в 26-й в Центрально-Азиатской международной выставке FoodExpoQazakhstan в Казахстане примут участие три компании Заполярья. Во всех случаях Центр берет на себя расходы за подготовку стенда, включая аренду и застройку выставочной площади, разработку дизайн-проекта, работу переводчиков.
https://ria.ru/20241107/sotrudnichestvo-1982423131.html
https://ria.ru/20241106/murmansk-1982265617.html
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мурманская область, россия, арктика, снг, торговля
Мурманская область, Мурманская область, Россия, Арктика, СНГ, Торговля

Предприниматели Мурманской области в 2023 году торговали с 71 страной

© РИА Новости / Сергей Ещенко | Перейти в медиабанкГород Мурманск
Город Мурманск - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Количество экспортеров в Мурманской области в 2023 году увеличилось почти на 40%, при этом заполярные предприниматели в прошлом году вели торговлю с более чем 70 странами, в том числе дальнего зарубежья, сообщили РИА Новости в министерстве развития Арктики и экономики региона.
Мурманская область – экспортно-ориентированный приграничный регион Арктической зоны РФ. По итогам внешнеторговой деятельности за 2023 года она занимает четвертое место по объемам импорта, третье место по объемам экспорта и четвертое место по товарообороту.
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"В 2023 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 316 хозяйствующих субъектов Мурманской области, что является максимальным показателем с 2019 года. В сравнении с 2022 годом количество экспортеров в 2023 году увеличилось на 39,3%, импортеров – на 9,5%, В 2023 году предприятия и организации Мурманской области вели торговлю с 71 страной", - сообщили в министерстве.
Количество экспортеров в регионе приблизилось к 200. При этом главными внешнеторговыми партнерами Мурманской области являются страны дальнего зарубежья, а в структуре товарооборота преобладает экспорт. В связи с переориентацией на рынки дружественных стран наращиваются торговые связи с Китаем, Турцией и Индией.
Главным экспортным партнером Мурманской области среди стран СНГ остается Белоруссия.
"В структуре экспорта Мурманской области преобладает группа несырьевых неэнергетических товаров: штейн никелевый, никель необработанный, рыба мороженная, ракообразные, филе рыбное", - пояснили в министерстве.
Помощь в поиске партнеров и выходе на международные рынки оказывает Центр поддержки экспорта Мурманской области. Поддержка предпринимателей осуществляется на всех стадиях экспортной сделки: от обучения по внешнеэкономической деятельности в различных форматах до поиска и подбора потенциального иностранного покупателя, сопровождения экспортного контракта, организации участия в реверсных бизнес-миссиях и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях как в России, так и за рубежом.
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Также Центр оказывает содействие в осуществлении транспортировки продукции, размещении на электронных торговых площадках, в приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями иностранного рынка (стандартизация, сертификация) и в обеспечении защиты прав на результаты интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получении патентов.
Одним из самых востребованных инструментов продвижения у мурманских экспортеров остаются международные выставки. "Это хороший способ найти потенциальных иностранных покупателей для дальнейшей более детальной коммуникации, лично с ними провести переговоры и заключить внешнеторговый контракт. Экспортеры могут принять участие в международных выставках как с коллективным, так и с индивидуальным стендом", - рассказали специалисты.
В этом году две компании уже представили свою продукцию на индивидуальном стенде - в Красногорске и бразильском Сан-Паулу. Кроме того, в сентябре мурманские экспортеры рыбной продукции приняли участие с коллективным стендом в международной выставке в Санкт-Петербурге, а в октябре - в китайском Циндао. В ноябре в 26-й в Центрально-Азиатской международной выставке FoodExpoQazakhstan в Казахстане примут участие три компании Заполярья. Во всех случаях Центр берет на себя расходы за подготовку стенда, включая аренду и застройку выставочной площади, разработку дизайн-проекта, работу переводчиков.
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