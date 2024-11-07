https://ria.ru/20241107/kolonii-1982207358.html

Поддержка Киева тянет на дно. У важного союзника Украины нашли слабое место

Поддержка Киева тянет на дно. У важного союзника Украины нашли слабое место - РИА Новости, 07.11.2024

Поддержка Киева тянет на дно. У важного союзника Украины нашли слабое место

Бывшие колонии ополчились на Британию — требуют сотни миллиардов репараций. Это вызвало горячие споры в СМИ. В Лондоне подозревают: тут не обошлось без... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T08:00

2024-11-07T08:00

2024-11-07T08:02

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Бывшие колонии ополчились на Британию — требуют сотни миллиардов репараций. Это вызвало горячие споры в СМИ. В Лондоне подозревают: тут не обошлось без могущественной третьей силы.Договорились договариватьсяПятнадцать государств Карибского бассейна рассматривают возможность взыскания с Британии 206 миллиардов фунтов стерлингов (270 миллиардов долларов). В такую сумму оценен ущерб, нанесенный в период колониализма и работорговли. Для координации усилий страны организовали специальный комитет.Тему подняли на встрече глав правительств Содружества — так называют неформальное объединение Соединенного Королевства и его бывших колоний. Пятьдесят шесть стран собрались в конце октября в Самоа — островном государстве посреди Тихого океана, которое заметнее других страдает от глобального потепления.Совместная борьба с изменением климата и должна была стать основным предметом обсуждения. Мероприятие, несмотря на онкологический диагноз, почтил своим присутствием сам король Карл III. Вопрос компенсаций за рабство в повестку включать не стали. Премьер Кир Стармер пояснил журналистам, что хотел бы заняться прежде всего "проблемами будущего".Однако принцип "кто прошлое помянет, тому глаз вон" в этот раз не сработал: дискуссия о претензиях малых стран все равно состоялась — на полях саммита. И привлекла к себе большое внимание, что пришлось отразить в итоговом коммюнике."Главы государств, отмечая призывы к обсуждению вопроса о репарационном правосудии в отношении трансатлантической торговли [рабами], согласились, что пришло время для содержательного, правдивого и уважительного разговора на пути к формированию общего будущего, основанного на справедливости", — отмечается в документе.В общем, "договорились договариваться". При этом Стармер предупредил: Лондон платить не намерен, это "четкая и последовательная позиция". Даже извиняться отказывается — премьер уверяет, что Британия уже делала это, однако, как указывают СМИ, соответствующих официальных заявлений никогда не было.Но, кажется, одними разговорами Лондону в этот раз обойтись не удастся: претензии к бывшей сверхдержаве растут как снежный ком."Никогда не заходит солнце"О расплате Лондона за имперское прошлое дискутируют не первый год. В Сети распространились характерные мемы: "Не спрашивай женщину о ее возрасте, мужчину — о его зарплате, Британию — откуда у нее столько артефактов в музеях". Или: "Почему пирамиды находятся в Египте? Потому что они слишком велики для Британского музея".Страны, на чьих территориях находились древние цивилизации, требуют вернуть награбленные за века ценности. Это даже служило поводом крупных дипломатических скандалов. Теперь же Лондону предъявили счета за столетия преступлений посерьезнее — не против культуры, а против людей.Напомним, Британия обрела богатство и могущество во многом благодаря так называемому треугольнику работорговли. В Африке закупали рабов и завозили их в Вест-Индию — страны Карибского бассейна. Там невольники трудились на плантациях сахарного тростника, табака, кофе, хлопка. Урожай англичане продавали в Европе. Сверхприбыль от "треугольника" вкладывали в промышленность, что позволило стать ведущей технологической державой.После победы над Наполеоном в 1815-м на столетие установился "имперский период", или Pax Britannica, "британский мир". Колонии на пяти континентах охватывали почти четверть суши. Над страной буквально "никогда не заходило солнце". Но всему когда-то приходит конец."Она развалилась"После Второй мировой Британия предпочла занять подчиненную позицию по отношению к новой промышленной и военной сверхдержаве — США. У Лондона не осталось ни экономических, ни военных оснований владеть столь обширными территориями, и империя фактически самораспустилась. На ее месте образовалось Британское Содружество, или просто Содружество.Как неоднократно отмечали исследователи, англичане болезненно переживали понижение в статусе. И имперские "фантомные боли" не исчезли до сих пор. В Лондоне не все готовы порвать с колониальным прошлым. Так, депутат парламента от Консервативной партии Роберт Дженрик выступил в защиту великой истории."Империя совершала преступления ужасных масштабов, включая рабство, перемещение народов и военную агрессию. Однако <...> мы должны гордиться и достижениями колониализма. Институты, которые мы построили в этих странах, продолжают существовать. Несмотря на обиду, наши бывшие колонии признают, что британская система управления лучше всех содействовала миру и процветанию. Вот почему они добились заметно лучших результатов, чем, например, французские" — так ответил он на страницах таблоида Daily Mail на претензии стран Карибского бассейна.И вообще, добавил депутат, колонизированные территории зачастую были "жестокими державами, торговавшими людьми". Некоторые и раньше не знали суверенитета.Дженрик напомнил, что в 1807-м Британия одной из первых отменила работорговлю, а в 1830-м — рабовладение. Английский флот сражался с африканскими князьками, поставлявшими живой товар. Правда, парламентарий не упомянул, что экономика промышленно развитой Британии к тому времени изменилась и рабы ей были уже не нужны — в отличие от конкурентов."Может, так и не кажется, но многие из наших бывших колоний в неоплатном долгу перед нами за то наследие, которое мы им оставили", — заключил депутат."Масштабы ошеломляют"С гневной отповедью выступила леволиберальная The Guardian. Газета предоставила слово публицисту Кеннету Мохаммеду из Тринидада, который был беспощаден в оценках."Масштабы британской трансатлантической работорговли ошеломляют, — пишет он. — С 1640 по 1807 год в рабство обратили более 12 миллионов африканцев, причем Лондон ответственен за похищение почти 3,4 миллиона человек — больше, чем любая другая страна. Четыреста пятьдесят тысяч погибли".Мохаммед подчеркивает, что плоды этой системы — богатство, престиж и империя — достались почти исключительно правящему классу. А когда Британия наконец отменила рабство в 1834 году, она выплатила значительные компенсации — но не рабам, а рабовладельцам.Что касается хваленых британских институтов, то они служили интересам метрополии, обеспечивая выкачивание ресурсов. "Эксплуатация колониальной эпохи и навязанное ею структурное неравенство заложили основу для коррупции по всему Карибскому региону, позже унаследованную постколониальными государствами", — указывает публицист.Отметим, что зерно обвинений со стороны карибских стран упало в благодатную почву: в Британии, как и вообще на Западе, пышным цветом цветет левая повестка, важнейшая часть которой — как раз антиколониализм. У концепции "платить и каяться" немало сторонников в британском обществе и политикуме."Отсутствие извинений говорит о полном отсутствии уважения. Если мы бы считали эти страны равными себе, мы бы извинились перед ними", — возмущалась депутат от правящей Лейбористской партии Белл Рибейро-Эдди.Третья силаКак известно, когда не получается ответить по существу, политики обвиняют соперников в работе на могущественного врага. Консерватор Иэн Дункан Смит выдвинул конспирологическую теорию о том, кто стоит за требованием карибских стран. Он обратил внимание, что движение за выплаты репараций возглавила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли. Эта страна поддерживает тесные торговые связи с Китаем и участвует в инициативе "Один пояс, один путь"."Какая ирония в том, что люди требуют от нас денег, в то время как сами стоят на коленях перед Китаем в надежде на подачку от ужасного, жестокого государства", — приводит слова Дункана Смита Daily Mail.Доказательств причастности Пекина, как водится, не предоставлено. Однако, отмечают эксперты, Китай последовательно позиционирует себя как лидер развивающихся стран. Очередной символический шаг в этом русле — визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС — объединения, которое притягивает к себе все больше государств, не относящихся к условному Западу. Что примечательно, главы таких важных для Британии стран, как Индия и ЮАР, тоже предпочли Казань саммиту Содружества.Так что Китай и другие крупные державы действительно могли повлиять на изменение политики экс-колоний — даже если прямых "подсказок" из Пекина, Дели или Москвы не было. Просто теперь небольшие государства чувствуют за собой мощную поддержку.Отметим, что иск от стран Карибского бассейна может стать лишь началом. По оценкам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, репарации за трансатлантическую работорговлю, от которой пострадала прежде всего Африка, должны составить не менее 100 триллионов долларов. Для сравнения: ВВП Соединенного Королевства в 2023-м — 3,3 триллиона.Вопрос в том, хватит ли у Лондона ресурсов на столь же активную внешнюю политику, которая, в частности, предполагает деятельную поддержку Украины, если давление бывших колоний усилится.

https://ria.ru/20240808/protests-1964735863.html

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в мире, лондон, карибский бассейн, китай, кир стармер, карл iii, си цзиньпин