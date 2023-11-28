Рейтинг@Mail.ru
Премьер Греции отказался встречаться с вице-премьером Британии - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912361252.html
Премьер Греции отказался встречаться с вице-премьером Британии
Премьер Греции отказался встречаться с вице-премьером Британии - РИА Новости, 28.11.2023
Премьер Греции отказался встречаться с вице-премьером Британии
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался встречаться с вице-премьером Великобритании Оливером Дауденом вместо премьер-министра Риши Сунака, сообщил... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:24
2023-11-28T14:24
кириакос мицотакис
великобритания
риши сунак
греция
британский музей
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:135:2934:1785_1920x0_80_0_0_c9c880f01d258f9e6f6c7b8b5fac6a45.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался встречаться с вице-премьером Великобритании Оливером Дауденом вместо премьер-министра Риши Сунака, сообщил во вторник министр транспорта Великобритании Марк Харпер в эфире Би-би-си. "Заместитель премьер-министра предложил сегодня встретиться с премьер-министром Греции, но сделать это оказалось невозможным (из-за отказа Мицотакиса)… Правительство очень четко изложило свою позицию по поводу мраморов Элгина: они должны оставаться частью постоянной коллекции Британского музея", – сказал Харпер. Ранее Мицотакис в заявлении, переданном РИА Новости, сообщил об отмене с британской стороны назначенной на вторник встречи с Сунаком, в связи с чем выразил досаду, поскольку надеялся обсудить возвращение мрамора Парфенона из Британского музея. Премьер Греции ранее сказал журналистам, что находящиеся сейчас в Британском музее скульптуры Парфенона были украдены, и вопрос об их принадлежности не стоит, стоит вопрос их воссоединения со скульптурами в Афинах. Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция заявляет, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур и добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей. В марте газета Guardian со ссылкой на Сунака сообщила, что Великобритания не планирует возвращать Греции мраморные скульптуры Парфенона.
https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912337312.html
https://ria.ru/20231101/ayaks-1906513933.html
великобритания
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762817161_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60b908d44141bb55ff3ad359d2afe0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кириакос мицотакис, великобритания, риши сунак, греция, британский музей, в мире
Кириакос Мицотакис, Великобритания, Риши Сунак, Греция, Британский музей, В мире
Премьер Греции отказался встречаться с вице-премьером Британии

Мицотакис отказался встречаться с вице-премьером Британии вместо Сунака

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался встречаться с вице-премьером Великобритании Оливером Дауденом вместо премьер-министра Риши Сунака, сообщил во вторник министр транспорта Великобритании Марк Харпер в эфире Би-би-си.
"Заместитель премьер-министра предложил сегодня встретиться с премьер-министром Греции, но сделать это оказалось невозможным (из-за отказа Мицотакиса)… Правительство очень четко изложило свою позицию по поводу мраморов Элгина: они должны оставаться частью постоянной коллекции Британского музея", – сказал Харпер.
Вид на Афины с высоты Акрополя - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Афины осудили отмену Сунаком встречи с Мицотакисом
13:06
Ранее Мицотакис в заявлении, переданном РИА Новости, сообщил об отмене с британской стороны назначенной на вторник встречи с Сунаком, в связи с чем выразил досаду, поскольку надеялся обсудить возвращение мрамора Парфенона из Британского музея. Премьер Греции ранее сказал журналистам, что находящиеся сейчас в Британском музее скульптуры Парфенона были украдены, и вопрос об их принадлежности не стоит, стоит вопрос их воссоединения со скульптурами в Афинах.
Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция заявляет, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур и добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей.
В марте газета Guardian со ссылкой на Сунака сообщила, что Великобритания не планирует возвращать Греции мраморные скульптуры Парфенона.
Изображение Аякса, одного из героев Троянской войны, найденное у побережья острова Саламин в Греции - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В затонувшем греческом городе обнаружили изображение героя Троянской войны
1 ноября, 05:37
 
Кириакос МицотакисВеликобританияРиши СунакГрецияБританский музейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала