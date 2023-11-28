https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912361252.html

Премьер Греции отказался встречаться с вице-премьером Британии

Премьер Греции отказался встречаться с вице-премьером Британии - РИА Новости, 28.11.2023

Премьер Греции отказался встречаться с вице-премьером Британии

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался встречаться с вице-премьером Великобритании Оливером Дауденом вместо премьер-министра Риши Сунака, сообщил... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:24

2023-11-28T14:24

2023-11-28T14:24

кириакос мицотакис

великобритания

риши сунак

греция

британский музей

в мире

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался встречаться с вице-премьером Великобритании Оливером Дауденом вместо премьер-министра Риши Сунака, сообщил во вторник министр транспорта Великобритании Марк Харпер в эфире Би-би-си. "Заместитель премьер-министра предложил сегодня встретиться с премьер-министром Греции, но сделать это оказалось невозможным (из-за отказа Мицотакиса)… Правительство очень четко изложило свою позицию по поводу мраморов Элгина: они должны оставаться частью постоянной коллекции Британского музея", – сказал Харпер. Ранее Мицотакис в заявлении, переданном РИА Новости, сообщил об отмене с британской стороны назначенной на вторник встречи с Сунаком, в связи с чем выразил досаду, поскольку надеялся обсудить возвращение мрамора Парфенона из Британского музея. Премьер Греции ранее сказал журналистам, что находящиеся сейчас в Британском музее скульптуры Парфенона были украдены, и вопрос об их принадлежности не стоит, стоит вопрос их воссоединения со скульптурами в Афинах. Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции - фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса и множество других уникальных произведений. Греция заявляет, что не было никаких разрешений на вывоз скульптур и добивается возвращения незаконно вывезенных произведений искусства. Великобритания утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей. В марте газета Guardian со ссылкой на Сунака сообщила, что Великобритания не планирует возвращать Греции мраморные скульптуры Парфенона.

https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912337312.html

https://ria.ru/20231101/ayaks-1906513933.html

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кириакос мицотакис, великобритания, риши сунак, греция, британский музей, в мире