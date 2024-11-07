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Эрдоган заявил Макрону о необходимости урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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18:59 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/erdogan-1982491557.html
Эрдоган заявил Макрону о необходимости урегулирования на Украине
Эрдоган заявил Макрону о необходимости урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
Эрдоган заявил Макрону о необходимости урегулирования на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:59
2024-11-07T18:59
в мире
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
эммануэль макрон
таможенный союз
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между Украиной и Россией на мирной основе с помощью дипломатии. Эрдоган провел встречу с Макроном в Венгрии, куда он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Францией основаны на глубокой истории и что углубление торгово-экономических отношений принесет пользу обеим странам", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган заявил, что Турция действует в стратегической перспективе полноправного членства в Европейском союзе, что необходимо активизировать этот процесс и что обещания, касающиеся обновления Таможенного союза и либерализации визового режима, должны быть выполнены. "Президент Эрдоган заявил, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между Украиной и Россией, Израилем и Палестиной, Израилем и Ливаном на мирной основе с помощью дипломатии", - сообщила канцелярия. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980014049.html
https://ria.ru/20241103/usloviya-1981692783.html
https://ria.ru/20241101/lavrov-1981267350.html
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в мире, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, эммануэль макрон, таможенный союз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Таможенный союз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Эрдоган заявил Макрону о необходимости урегулирования на Украине

Эрдоган: в интересах всех стран положить конец напряженности на Украине и России

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между Украиной и Россией на мирной основе с помощью дипломатии.
Эрдоган провел встречу с Макроном в Венгрии, куда он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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25 октября, 12:09
"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Францией основаны на глубокой истории и что углубление торгово-экономических отношений принесет пользу обеим странам", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган заявил, что Турция действует в стратегической перспективе полноправного членства в Европейском союзе, что необходимо активизировать этот процесс и что обещания, касающиеся обновления Таможенного союза и либерализации визового режима, должны быть выполнены.
"Президент Эрдоган заявил, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между Украиной и Россией, Израилем и Палестиной, Израилем и Ливаном на мирной основе с помощью дипломатии", - сообщила канцелярия.
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В Совфеде отреагировали на заявление МИД Турции об условиях мира на Украине
3 ноября, 14:53
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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Лавров прокомментировал военно-техническое сотрудничество Турции и Украины
1 ноября, 07:32
 
В миреРоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЭммануэль МакронТаможенный союзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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