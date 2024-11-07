https://ria.ru/20241107/arest-1982459938.html

Суд арестовал бывшего начальника петербургского угрозыска Колесникова

Суд арестовал бывшего начальника петербургского угрозыска Колесникова - РИА Новости, 07.11.2024

Суд арестовал бывшего начальника петербургского угрозыска Колесникова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:58

2024-11-07T16:58

2024-11-07T17:18

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

всеволожск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982463820_0:0:936:526_1920x0_80_0_0_ca43fa920c1b7ffd8a22e4f381fe830d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова, который в 2015-2015 годах вместе с другим правоохранителем обеспечил дачу ложных показаний по громкому делу об убийстве, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Пятого сентября 2012 года около своего дома во Всеволожске был застрелен ректор СПбГУСЭ Александр Викторов. Его супруга получила огнестрельные ранения. В октябре 2012 года правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве, в том числе предполагаемого организатора. Исполнитель убийства ректора житель Новокузнецка Андрей Елисеев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в октябре 2013 года."Из ходатайства следует, что Колесников, являясь начальником ОРЧ (УР) №1, а затем заместителем начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, и Малышев, являясь старшим оперуполномоченным по ОВД 2 отдела ОРЧ (УР) №1 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, с 27.05.2015 по 29.11.2017 в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, явно выходя за пределы имевшихся у них полномочий, обеспечили неоднократную дачу Ковалевым и Смирнягиным заведомо ложных показаний о непричастности Рогалевой и Смирнягина к совершенному убийству В.", – рассказали в пресс-службе судов.Как отмечается, в результате Рогалева и Смирнягин не были привлечены к уголовной ответственности, а потерпевшие лишились права на судебную защиту. Как информирует судебная пресс-служба, Колесников обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. Его задержали накануне и тогда же предъявили обвинение. Вину он не признал."Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Колесникову стражу по 30.12.2024", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240523/prigovor-1947825438.html

https://ria.ru/20240314/gibel-1933050073.html

санкт-петербург

ленинградская область

всеволожск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, всеволожск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)