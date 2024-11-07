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Суд арестовал бывшего начальника петербургского угрозыска Колесникова - РИА Новости, 07.11.2024
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16:58 07.11.2024 (обновлено: 17:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/arest-1982459938.html
Суд арестовал бывшего начальника петербургского угрозыска Колесникова
Суд арестовал бывшего начальника петербургского угрозыска Колесникова - РИА Новости, 07.11.2024
Суд арестовал бывшего начальника петербургского угрозыска Колесникова
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:58
2024-11-07T17:18
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
всеволожск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова, который в 2015-2015 годах вместе с другим правоохранителем обеспечил дачу ложных показаний по громкому делу об убийстве, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Пятого сентября 2012 года около своего дома во Всеволожске был застрелен ректор СПбГУСЭ Александр Викторов. Его супруга получила огнестрельные ранения. В октябре 2012 года правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве, в том числе предполагаемого организатора. Исполнитель убийства ректора житель Новокузнецка Андрей Елисеев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в октябре 2013 года."Из ходатайства следует, что Колесников, являясь начальником ОРЧ (УР) №1, а затем заместителем начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, и Малышев, являясь старшим оперуполномоченным по ОВД 2 отдела ОРЧ (УР) №1 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, с 27.05.2015 по 29.11.2017 в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, явно выходя за пределы имевшихся у них полномочий, обеспечили неоднократную дачу Ковалевым и Смирнягиным заведомо ложных показаний о непричастности Рогалевой и Смирнягина к совершенному убийству В.", – рассказали в пресс-службе судов.Как отмечается, в результате Рогалева и Смирнягин не были привлечены к уголовной ответственности, а потерпевшие лишились права на судебную защиту. Как информирует судебная пресс-служба, Колесников обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. Его задержали накануне и тогда же предъявили обвинение. Вину он не признал."Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Колесникову стражу по 30.12.2024", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947825438.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, всеволожск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Всеволожск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд арестовал бывшего начальника петербургского угрозыска Колесникова

Суд арестовал экс-начальника петербургского угрозыска Колесникова до 30 декабря

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургОлег Колесников в суде
Олег Колесников в суде - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербург
Олег Колесников в суде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова, который в 2015-2015 годах вместе с другим правоохранителем обеспечил дачу ложных показаний по громкому делу об убийстве, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Пятого сентября 2012 года около своего дома во Всеволожске был застрелен ректор СПбГУСЭ Александр Викторов. Его супруга получила огнестрельные ранения. В октябре 2012 года правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве, в том числе предполагаемого организатора. Исполнитель убийства ректора житель Новокузнецка Андрей Елисеев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в октябре 2013 года.
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"Из ходатайства следует, что Колесников, являясь начальником ОРЧ (УР) №1, а затем заместителем начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, и Малышев, являясь старшим оперуполномоченным по ОВД 2 отдела ОРЧ (УР) №1 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, с 27.05.2015 по 29.11.2017 в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, явно выходя за пределы имевшихся у них полномочий, обеспечили неоднократную дачу Ковалевым и Смирнягиным заведомо ложных показаний о непричастности Рогалевой и Смирнягина к совершенному убийству В.", – рассказали в пресс-службе судов.
Как отмечается, в результате Рогалева и Смирнягин не были привлечены к уголовной ответственности, а потерпевшие лишились права на судебную защиту. Как информирует судебная пресс-служба, Колесников обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. Его задержали накануне и тогда же предъявили обвинение. Вину он не признал.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Колесникову стражу по 30.12.2024", – говорится в сообщении.
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