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Теплая зима. Где отдохнуть в Африке и сколько это стоит - РИА Новости, 07.11.2024
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Туризм
 
07:04 07.11.2024 (обновлено: 14:35 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/afrika-1978012595.html
Теплая зима. Где отдохнуть в Африке и сколько это стоит
Теплая зима. Где отдохнуть в Африке и сколько это стоит - РИА Новости, 07.11.2024
Теплая зима. Где отдохнуть в Африке и сколько это стоит
Сафари, экскурсионные поездки и каникулы на белоснежных пляжах — вот что привлекает российских туристов в Африке. Спрос на такие туры за год вырос на десять... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:04
2024-11-07T14:35
туризм
туризм
маршруты - туризм
танзания
занзибар
юар
ethiopian airlines
куда поехать
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Сафари, экскурсионные поездки и каникулы на белоснежных пляжах — вот что привлекает российских туристов в Африке. Спрос на такие туры за год вырос на десять процентов, подсчитали в АТОР. Какие страны предпочитают для зимнего отдыха, чем там занимаются путешественники и сколько денег тратят — в материале РИА Новости.Без прямых рейсовНастоящая экзотика начинается южнее Сахары, говорят эксперты АТОР. Тот же Египет, часть которого — на Африканском континенте, туроператоры традиционно рассматривают как отдельное зимнее направление — больше пляжное, чем экзотическое.Прямые рейсы из России в Африку есть только в Эфиопию, но их немного. Поэтому перелет Ethiopian Airlines — не самый распространенный маршрут. Время в пути — больше восьми часов."Сейчас это четыре самолета в неделю, чуть более тысячи кресел, при этом получается на пять-семь процентов дороже, чем через ОАЭ. Через Дубай и Стамбул — гораздо более популярный вариант", — рассказали в Space Travel.В ЮАР и обратно — 120-130 тысяч рублей. На танзанийский остров Занзибар — около 90.Групповых туров в африканские страны нет. Сейчас это нишевое направление — для индивидуальных путешественников. Серьезной маркетинговой кампании в России никто из африканцев не ведет, отмечают туроператоры. Но число заявок увеличивается на пять-семь процентов в год.Танзания — фаворит"Для пляжного отдыха чаще всего выбирают Танзанию, которую называют африканскими Мальдивами — за схожесть цвета воды и буйство зелени", — говорит управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина. Гости отправляются на остров Занзибар, популярный и у европейских туристов.В материковой части страны путешественникам предлагают отправиться на сафари. "Пейзажи в заповедниках разные. Туристы могут провести ночь в джунглях, увидеть животных "большой африканской пятерки" (слон, носорог, буйвол, лев, леопард) на расстоянии вытянутой руки, почувствовать колорит местной жизни", — перечисляет эксперт.Занзибар — еще и относительно доступное направление, добавляют в Space Travel. "Самый востребованный маршрут — через Дубай — позволяет делать туры с одной стыковкой из более чем десяти городов России. Кроме того, этот остров приобрел широкую известность еще в 2021-м, когда в условиях постковидного дефицита сюда летали чартеры сразу нескольких отечественных авиакомпаний".Другие варианты: туры к главной достопримечательности Танзании — горе Килиманджаро — и на озеро Виктория.Пляжный отдых на Занзибаре относительно недорог. Расходы зависят от уровня отеля, но в среднем отпуск обходится в 100-150 тысяч рублей на туриста вместе с перелетом, сообщили в Space Travel.Страны на выборПо сравнению с прошлым годом спрос вырос на туры в ЮАР, Танзанию и на Мадагаскар. Танзания — это пляжи, Марокко, ЮАР, Кения — экскурсии, объясняют в "Русском экспрессе".Поклонники сафари часто объединяют в один тур Кению, Танзанию и Ботсвану. Также комбинируют поездки в нацпарки с пляжным отдыхом на Занзибаре или в Момбасе. ЮАР нередко совмещают с Замбией — с посещением водопада Виктория.ЮАР станет одним из лидеров продаж зимнего сезона. Там и сафари, например, в парке Крюгера, и гастротуры, и мини-круизы, и серфинг, прогнозируют в ITM group.Недельный тур по ЮАР — от 270 тысяч рублей.Цена тура в Африку — две-три тысячи долларов на персону, подсчитали в "Слетать.ру". В высококлассных отелях — до десяти тысяч.С точки зрения туристического потенциала перспективное направление — Уганда, отмечают в компании. Страна продвигает себя на российском рынке, предлагая эко-путешествия и сафари.Визы и прививкиБольшинство африканских стран для россиян — безвизовые. Либо разрешение оформляется и оплачивается по прилете, как, например, в Замбии или Танзании, подчеркнули в "Русском экспрессе". В Кении нужна электронная виза.Важная новация: с 1 октября Занзибар требует от всех иностранцев действующую страховку для путешественников, приобретенную только через Zanzibar Insurance Corporation. "Причем на месте оформить и оплатить ее нельзя, только заранее. Это усложняет организацию поездки и существенно сказывается на бюджете, особенно для семей с детьми", — предупредили в "Русском экспрессе".Виза в Уганду оформляется заранее и стоит 50 долларов США.Впрочем, правила въезда — не единственное, о чем стоит позаботиться загодя. Для визита в некоторые африканские страны рекомендуются прививки, например, от желтой лихорадки. В частности, это актуально для сафари в Кении, Танзании.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, маршруты - туризм, танзания, занзибар, юар, ethiopian airlines, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , сафари, кения, достопримечательности, ботсвана, эфиопия
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Танзания, Занзибар, ЮАР, Ethiopian Airlines, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , сафари, Кения, Достопримечательности, Ботсвана, Эфиопия
Теплая зима. Где отдохнуть в Африке и сколько это стоит

Эксперты рассказали, сколько стоит для россиян путешествие в Африку зимой

© iStock.com / den-belitskyПляж на закате на Занзибаре в Танзании
Пляж на закате на Занзибаре в Танзании - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / den-belitsky
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Сафари, экскурсионные поездки и каникулы на белоснежных пляжах — вот что привлекает российских туристов в Африке. Спрос на такие туры за год вырос на десять процентов, подсчитали в АТОР. Какие страны предпочитают для зимнего отдыха, чем там занимаются путешественники и сколько денег тратят — в материале РИА Новости.

Без прямых рейсов

Настоящая экзотика начинается южнее Сахары, говорят эксперты АТОР. Тот же Египет, часть которого — на Африканском континенте, туроператоры традиционно рассматривают как отдельное зимнее направление — больше пляжное, чем экзотическое.
© Pixabay / Pixabay / Renato MwangiДевушка в национальном парке Найроби в Кении
Девушка в национальном парке Найроби в Кении - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Pixabay / Pixabay / Renato Mwangi
Девушка в национальном парке Найроби в Кении
Прямые рейсы из России в Африку есть только в Эфиопию, но их немного. Поэтому перелет Ethiopian Airlines — не самый распространенный маршрут. Время в пути — больше восьми часов.
"Сейчас это четыре самолета в неделю, чуть более тысячи кресел, при этом получается на пять-семь процентов дороже, чем через ОАЭ. Через Дубай и Стамбул — гораздо более популярный вариант", — рассказали в Space Travel.
В ЮАР и обратно — 120-130 тысяч рублей. На танзанийский остров Занзибар — около 90.
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines
Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus /
Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines
Групповых туров в африканские страны нет. Сейчас это нишевое направление — для индивидуальных путешественников. Серьезной маркетинговой кампании в России никто из африканцев не ведет, отмечают туроператоры. Но число заявок увеличивается на пять-семь процентов в год.

Танзания — фаворит

"Для пляжного отдыха чаще всего выбирают Танзанию, которую называют африканскими Мальдивами — за схожесть цвета воды и буйство зелени", — говорит управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина. Гости отправляются на остров Занзибар, популярный и у европейских туристов.
© iStock.com / borcheeТерраса возле пляжа на Занзибаре в Танзании
Терраса возле пляжа на Занзибаре в Танзании
Терраса возле пляжа на Занзибаре в Танзании
© iStock.com / borchee
1 из 2
© iStock.com / MariusLtuПляж на Занзибаре в Танзании
Пляж на Занзибаре в Танзании
Пляж на Занзибаре в Танзании
© iStock.com / MariusLtu
2 из 2
Терраса возле пляжа на Занзибаре в Танзании
© iStock.com / borchee
1 из 2
Пляж на Занзибаре в Танзании
© iStock.com / MariusLtu
2 из 2
В материковой части страны путешественникам предлагают отправиться на сафари. "Пейзажи в заповедниках разные. Туристы могут провести ночь в джунглях, увидеть животных "большой африканской пятерки" (слон, носорог, буйвол, лев, леопард) на расстоянии вытянутой руки, почувствовать колорит местной жизни", — перечисляет эксперт.
Занзибар — еще и относительно доступное направление, добавляют в Space Travel. "Самый востребованный маршрут — через Дубай — позволяет делать туры с одной стыковкой из более чем десяти городов России. Кроме того, этот остров приобрел широкую известность еще в 2021-м, когда в условиях постковидного дефицита сюда летали чартеры сразу нескольких отечественных авиакомпаний".
Другие варианты: туры к главной достопримечательности Танзании — горе Килиманджаро — и на озеро Виктория.
Пляжный отдых на Занзибаре относительно недорог. Расходы зависят от уровня отеля, но в среднем отпуск обходится в 100-150 тысяч рублей на туриста вместе с перелетом, сообщили в Space Travel.

Страны на выбор

По сравнению с прошлым годом спрос вырос на туры в ЮАР, Танзанию и на Мадагаскар. Танзания — это пляжи, Марокко, ЮАР, Кения — экскурсии, объясняют в "Русском экспрессе".
© iStock.com / Ivan Pantic

Сафари на рассвете

Путешествие по сафари на рассвете

Сафари на рассвете

© iStock.com / Ivan Pantic
1 из 4
© iStock.com / Siegfried SchnepfДорога у подножия Столовой горы в Кейптауне
Дорога у подножия Столовой горы в Кейптауне
Дорога у подножия Столовой горы в Кейптауне
© iStock.com / Siegfried Schnepf
2 из 4
© iStock.com / PocholoCalapreПляж Боулдерс-Бич в ЮАР
Пляж Боулдерс-Бич в ЮАР
Пляж Боулдерс-Бич в ЮАР
© iStock.com / PocholoCalapre
3 из 4
© iStock.com / nicolamargaret

Три воздушных шара пролетают над равнинами национального парка Серенгети на рассвете

Три воздушных шара пролетают над равнинами национального парка Серенгети на рассвете

Три воздушных шара пролетают над равнинами национального парка Серенгети на рассвете

© iStock.com / nicolamargaret
4 из 4

Сафари на рассвете

© iStock.com / Ivan Pantic
1 из 4
Дорога у подножия Столовой горы в Кейптауне
© iStock.com / Siegfried Schnepf
2 из 4
Пляж Боулдерс-Бич в ЮАР
© iStock.com / PocholoCalapre
3 из 4

Три воздушных шара пролетают над равнинами национального парка Серенгети на рассвете

© iStock.com / nicolamargaret
4 из 4
Поклонники сафари часто объединяют в один тур Кению, Танзанию и Ботсвану. Также комбинируют поездки в нацпарки с пляжным отдыхом на Занзибаре или в Момбасе. ЮАР нередко совмещают с Замбией — с посещением водопада Виктория.
ЮАР станет одним из лидеров продаж зимнего сезона. Там и сафари, например, в парке Крюгера, и гастротуры, и мини-круизы, и серфинг, прогнозируют в ITM group.
Недельный тур по ЮАР — от 270 тысяч рублей.
© iStock.com / RapidEyeСерфер наблюдает за волнами
Сёрфер наблюдает за волнами в красивой бухте, окруженной горами - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© iStock.com / RapidEye
Серфер наблюдает за волнами
Цена тура в Африку — две-три тысячи долларов на персону, подсчитали в "Слетать.ру". В высококлассных отелях — до десяти тысяч.
С точки зрения туристического потенциала перспективное направление — Уганда, отмечают в компании. Страна продвигает себя на российском рынке, предлагая эко-путешествия и сафари.

Визы и прививки

Большинство африканских стран для россиян — безвизовые. Либо разрешение оформляется и оплачивается по прилете, как, например, в Замбии или Танзании, подчеркнули в "Русском экспрессе". В Кении нужна электронная виза.
© iStock.com / guenterguniАвтомобили следуют за большим африканским слоном на равнинах Масаи-Мара
Автомобили следуют за большим африканским слоном на равнинах Масаи-Мара - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© iStock.com / guenterguni
Автомобили следуют за большим африканским слоном на равнинах Масаи-Мара
Важная новация: с 1 октября Занзибар требует от всех иностранцев действующую страховку для путешественников, приобретенную только через Zanzibar Insurance Corporation. "Причем на месте оформить и оплатить ее нельзя, только заранее. Это усложняет организацию поездки и существенно сказывается на бюджете, особенно для семей с детьми", — предупредили в "Русском экспрессе".
Виза в Уганду оформляется заранее и стоит 50 долларов США.
Впрочем, правила въезда — не единственное, о чем стоит позаботиться загодя. Для визита в некоторые африканские страны рекомендуются прививки, например, от желтой лихорадки. В частности, это актуально для сафари в Кении, Танзании.
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