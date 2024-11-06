Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/vzyatka-1982251297.html
В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве
В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 06.11.2024
В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве
Двоих полицейских подозревают в получении взяток на миллион рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:53
2024-11-06T16:53
происшествия
ленинградская область
выборгский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Двоих полицейских подозревают в получении взяток на миллион рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области. "Оперативниками управления собственной безопасности главка в результате комплекса мероприятий пресечена противоправная деятельность двух сотрудников: начальника одного из отделений полиции Выборгского района Ленобласти и заместителя начальника отдела Госавтоинспекции", - сообщает пресс-служба. Предварительно установлено, что они ежемесячно получали незаконное денежное вознаграждение от представителей грузоперевозчиков за общее покровительство коммерсантам в беспрепятственном проезде принадлежащих им большегрузов по территории Выборгского района Ленинградской области, а также по трассе А-121 "Скандинавия". По оперативным данным, общая сумма взятки составила около одного миллиона рублей. "Собранные оперативниками собственной безопасности ГУМВД России материалы легли в основу принятого следственными органами процессуального решения. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в главке.
https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html
https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html
ленинградская область
выборгский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве

В Ленинградской области двух полицейских поймали на взятках от грузоперевозчиков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Двоих полицейских подозревают в получении взяток на миллион рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.
"Оперативниками управления собственной безопасности главка в результате комплекса мероприятий пресечена противоправная деятельность двух сотрудников: начальника одного из отделений полиции Выборгского района Ленобласти и заместителя начальника отдела Госавтоинспекции", - сообщает пресс-служба.
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Появились подробности по делу генерала Оглоблина, арестованного за взятку
28 октября, 12:43
Предварительно установлено, что они ежемесячно получали незаконное денежное вознаграждение от представителей грузоперевозчиков за общее покровительство коммерсантам в беспрепятственном проезде принадлежащих им большегрузов по территории Выборгского района Ленинградской области, а также по трассе А-121 "Скандинавия". По оперативным данным, общая сумма взятки составила около одного миллиона рублей.
"Собранные оперативниками собственной безопасности ГУМВД России материалы легли в основу принятого следственными органами процессуального решения. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в главке.
Алексей Ляйфер - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года колонии по делу о взятке
2 ноября, 09:15
 
ПроисшествияЛенинградская областьВыборгский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала