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В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве
В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 06.11.2024
В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве
Двоих полицейских подозревают в получении взяток на миллион рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:53
2024-11-06T16:53
2024-11-06T16:53
происшествия
ленинградская область
выборгский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Двоих полицейских подозревают в получении взяток на миллион рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области. "Оперативниками управления собственной безопасности главка в результате комплекса мероприятий пресечена противоправная деятельность двух сотрудников: начальника одного из отделений полиции Выборгского района Ленобласти и заместителя начальника отдела Госавтоинспекции", - сообщает пресс-служба. Предварительно установлено, что они ежемесячно получали незаконное денежное вознаграждение от представителей грузоперевозчиков за общее покровительство коммерсантам в беспрепятственном проезде принадлежащих им большегрузов по территории Выборгского района Ленинградской области, а также по трассе А-121 "Скандинавия". По оперативным данным, общая сумма взятки составила около одного миллиона рублей. "Собранные оперативниками собственной безопасности ГУМВД России материалы легли в основу принятого следственными органами процессуального решения. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в главке.
https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html
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происшествия, ленинградская область, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве
В Ленинградской области двух полицейских поймали на взятках от грузоперевозчиков