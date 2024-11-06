https://ria.ru/20241106/vzyatka-1982251297.html

В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве

В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 06.11.2024

В Ленинградской области полицейских заподозрили во взяточничестве

Двоих полицейских подозревают в получении взяток на миллион рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:53

2024-11-06T16:53

2024-11-06T16:53

происшествия

ленинградская область

выборгский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Двоих полицейских подозревают в получении взяток на миллион рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области. "Оперативниками управления собственной безопасности главка в результате комплекса мероприятий пресечена противоправная деятельность двух сотрудников: начальника одного из отделений полиции Выборгского района Ленобласти и заместителя начальника отдела Госавтоинспекции", - сообщает пресс-служба. Предварительно установлено, что они ежемесячно получали незаконное денежное вознаграждение от представителей грузоперевозчиков за общее покровительство коммерсантам в беспрепятственном проезде принадлежащих им большегрузов по территории Выборгского района Ленинградской области, а также по трассе А-121 "Скандинавия". По оперативным данным, общая сумма взятки составила около одного миллиона рублей. "Собранные оперативниками собственной безопасности ГУМВД России материалы легли в основу принятого следственными органами процессуального решения. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в главке.

https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html

https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html

ленинградская область

выборгский район

санкт-петербург

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происшествия, ленинградская область, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)