https://ria.ru/20241106/putin-1982201983.html

Путин дал старт спуску атомного ледокола "Чукотка"

Путин дал старт спуску атомного ледокола "Чукотка" - РИА Новости, 06.11.2024

Путин дал старт спуску атомного ледокола "Чукотка"

Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт спуску атомного ледокола "Чукотка". РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:35

2024-11-06T14:35

2024-11-06T15:42

владимир путин

россия

объединенная судостроительная корпорация

балтийский завод

санкт-петербург

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт спуску атомного ледокола "Чукотка"."Спуск разрешаю!" — сказал он.Во время церемонии гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков доложил Путину, что судно готово к спуску, акт готовности подписан, спусковая команда на местах и спусковое устройство проверено. После этого он попросил разрешения на спуск "Чукотки".Торжественная церемония прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.После разрешения президента Пучков поручил руководству завода осмотреть акваторию, начальнику стапельного цеха осмотреть спусковое устройство и перерезать задержник.Затем по команде "Пошел!" под звуки фанфар и бурных аплодисментов атомный ледокол "Чукотка" торжественно спустили на воду."Здорово! Я всех поздравляю еще раз!" — сказал Путин.Президент также напомнил, что Россия располагает самым большим в мире ледокольным флотом: 34 дизельных судна и семь атомных, также в будущем флот пополнят ледоколы "Чукотка", "Якутия", "Ленинград" и "Сталинград". При этом глава государства выразил надежду на то, что на атомоходе "Якутия" поднимут флаг уже в декабре.

https://ria.ru/20240823/rostekh-1967943188.html

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"Спуск разрешаю": Путин дал команду спустить на воду ледокол "Чукотка" "Спуск разрешаю": Путин дал команду спустить на воду ледокол "Чукотка" 2024-11-06T14:35 true PT1M28S

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владимир путин, россия, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод, санкт-петербург