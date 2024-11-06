https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
Путин заявил о росте интереса российских и зарубежных компаний к Севморпути
Путин заявил о росте интереса российских и зарубежных компаний к Севморпути - РИА Новости, 06.11.2024
Путин заявил о росте интереса российских и зарубежных компаний к Севморпути
Интерес к Северному морскому пути растет как со стороны российских, так и зарубежных компаний, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:23
2024-11-06T14:23
2024-11-06T14:39
владимир путин
экономика
россия
санкт-петербург
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Интерес к Северному морскому пути растет как со стороны российских, так и зарубежных компаний, заявил президент России Владимир Путин."С каждым годом интерес к этому маршруту (Севморпути - ред.) растет как со стороны российских, так и зарубежных компаний, и уверен, будет расти. В целом нам предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства в этом регионе. Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки", - сказал Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка".Российский лидер отметил, что будет модернизироваться инфраструктура арктических портов, а также будут прокладываться к ним необходимые железнодорожные магистрали.Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20241106/putin-1982201983.html
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владимир путин, экономика, россия, санкт-петербург, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Владимир Путин, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин заявил о росте интереса российских и зарубежных компаний к Севморпути
Путин: интерес к Севморпути растет со стороны российских и зарубежных компаний