Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 06.11.2024 (обновлено: 14:35 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/putin-1982198457.html
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий - РИА Новости, 06.11.2024
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий
Экономика России должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:21
2024-11-06T14:35
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экономика России должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил президент России Владимир Путин."Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика", - сказал Путин во время выступления на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Он добавил, что создание таких мощных современных судов - еще одно воплощение индустриального, научного и технологического потенциала России.Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html
https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий

Путин призвал развивать экономику на базе российских прорывных научных решений

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экономика России должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил президент России Владимир Путин.
"Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика", - сказал Путин во время выступления на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин предложил подумать над тарифами на ледокольную проводку грузов
Вчера, 14:24
Он добавил, что создание таких мощных современных судов - еще одно воплощение индустриального, научного и технологического потенциала России.
Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин заявил о росте интереса российских и зарубежных компаний к Севморпути
Вчера, 14:23
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала