https://ria.ru/20241106/putin-1982198457.html

Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий

Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий - РИА Новости, 06.11.2024

Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий

Экономика России должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:21

2024-11-06T14:21

2024-11-06T14:35

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экономика России должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил президент России Владимир Путин."Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика", - сказал Путин во время выступления на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Он добавил, что создание таких мощных современных судов - еще одно воплощение индустриального, научного и технологического потенциала России.Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html

https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин