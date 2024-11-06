https://ria.ru/20241106/putin-1982198457.html
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий - РИА Новости, 06.11.2024
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий
Экономика России должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:21
2024-11-06T14:21
2024-11-06T14:35
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экономика России должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений, заявил президент России Владимир Путин."Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика", - сказал Путин во время выступления на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Он добавил, что создание таких мощных современных судов - еще одно воплощение индустриального, научного и технологического потенциала России.Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20241106/putin-1982199687.html
https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал развивать экономику на базе отечественных технологий
Путин призвал развивать экономику на базе российских прорывных научных решений