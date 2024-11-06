https://ria.ru/20241106/putin-1982176322.html

Путин примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка"

Путин примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" - РИА Новости, 06.11.2024

Путин примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка"

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка", сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:39

2024-11-06T12:39

2024-11-06T12:51

россия

арктика

дмитрий песков

владимир путин

антон алиханов

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня в середине дня… президент посредством видеоконференции примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка". Продолжается программа строительства российских ледоколов, она чрезвычайно важна с учетом географии нашей страны, с учетом продолжающегося интенсивного развития российской Арктики, Севморпути", - сказал Песков журналистам. По его словам, спуск атомного ледокола "Чукотка" на воду - важное и знаковое мероприятие. В ходе церемонии президент России обратится к участникам с вступительным словом. "Также будет доклад Антона Алиханова, министра промышленности и торговли... ОСК, Объединенная самостоятельная корпорация, расскажет о том, как шла стройка, и о дальнейших планах Андрей Пучков, гендиректор компании. Краткое слово скажет Елена Шмелева, руководитель Сириуса", - добавил Песков.Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом.Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Якутия" и "Чукотка", а также "Ленинград" и "Сталинград".

https://ria.ru/20241018/putin-1978781382.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970777906.html

https://ria.ru/20240315/ledokoly-1933093843.html

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россия, арктика, дмитрий песков, владимир путин, антон алиханов, объединенная судостроительная корпорация