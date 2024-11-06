Путин примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка"
Путин по видеосвязи примет участие в церемонии спуска на воду ледокола "Чукотка"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня в середине дня… президент посредством видеоконференции примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка". Продолжается программа строительства российских ледоколов, она чрезвычайно важна с учетом географии нашей страны, с учетом продолжающегося интенсивного развития российской Арктики, Севморпути", - сказал Песков журналистам.
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По его словам, спуск атомного ледокола "Чукотка" на воду - важное и знаковое мероприятие. В ходе церемонии президент России обратится к участникам с вступительным словом.
"Также будет доклад Антона Алиханова, министра промышленности и торговли... ОСК, Объединенная самостоятельная корпорация, расскажет о том, как шла стройка, и о дальнейших планах Андрей Пучков, гендиректор компании. Краткое слово скажет Елена Шмелева, руководитель Сириуса", - добавил Песков.
Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
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Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом.
Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Якутия" и "Чукотка", а также "Ленинград" и "Сталинград".