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Беглов: петербургские корабелы строят самые мощные атомные ледоколы в мире - РИА Новости, 06.11.2024
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16:53 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/beglov-1982251455.html
Беглов: петербургские корабелы строят самые мощные атомные ледоколы в мире
Беглов: петербургские корабелы строят самые мощные атомные ледоколы в мире - РИА Новости, 06.11.2024
Беглов: петербургские корабелы строят самые мощные атомные ледоколы в мире
Спуском на воду атомного ледокола "Чукотка" петербургские корабелы выполнили поручение президента России Владимира Путина и продолжили серию самых мощных... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:53
2024-11-06T16:53
санкт-петербург
объединенная судостроительная корпорация
антон алиханов
александр беглов
балтийский завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Спуском на воду атомного ледокола "Чукотка" петербургские корабелы выполнили поручение президента России Владимира Путина и продолжили серию самых мощных ледоколов в мире, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В среду на Балтийском заводе состоялся спуск на воду универсального атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка". Команду на спуск по видеоконференцсвязи дал президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в торжественной церемонии спуска на воду ледокола "Чукотка" приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Крестной матерью ледокола стала председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева. Беглов поздравил коллектив Балтийского завода со спуском на воду ледокола. "Выполняется поручение президента по освоению Арктики. Атомный ледокол "Чукотка" спускается на воду. Наша страна имеет сегодня самые мощные атомные ледоколы в мире. Петербург гордится, что именно в нашем городе создают суда, которым нет равных. Благодаря решениям президента наши судостроительные предприятия обеспечены работой на годы вперед", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Кроме Балтийского завода суда для Арктики строят и другие петербургские предприятия. Неделю назад на "Адмиралтейский верфях" было заложено крупнейшее научно-экспедиционное судно в мире "Иван Фролов". Его задачей станет обеспечение бесперебойной работы полярных станций Росгидромета. В Петербурге сосредоточено более 40 организаций судостроительной отрасли. Они обеспечивают не менее 20% всей машиностроительной продукции, выпускаемой промышленностью города. На петербургских верфях сегодня строится около 60 судов и кораблей. В их числе – уникальные ледоколы, траулеры, пассажирские и научные суда. Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Якутия" и "Чукотка", а также "Ленинград".
https://ria.ru/20241106/putin-1982204322.html
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санкт-петербург, объединенная судостроительная корпорация, антон алиханов, александр беглов, балтийский завод
Санкт-Петербург, Объединенная судостроительная корпорация, Антон Алиханов, Александр Беглов, Балтийский завод

Беглов: петербургские корабелы строят самые мощные атомные ледоколы в мире

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Спуском на воду атомного ледокола "Чукотка" петербургские корабелы выполнили поручение президента России Владимира Путина и продолжили серию самых мощных ледоколов в мире, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В среду на Балтийском заводе состоялся спуск на воду универсального атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка". Команду на спуск по видеоконференцсвязи дал президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире, заявил Путин
Вчера, 14:42
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в торжественной церемонии спуска на воду ледокола "Чукотка" приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Крестной матерью ледокола стала председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.
Беглов поздравил коллектив Балтийского завода со спуском на воду ледокола.
"Выполняется поручение президента по освоению Арктики. Атомный ледокол "Чукотка" спускается на воду. Наша страна имеет сегодня самые мощные атомные ледоколы в мире. Петербург гордится, что именно в нашем городе создают суда, которым нет равных. Благодаря решениям президента наши судостроительные предприятия обеспечены работой на годы вперед", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме Балтийского завода суда для Арктики строят и другие петербургские предприятия. Неделю назад на "Адмиралтейский верфях" было заложено крупнейшее научно-экспедиционное судно в мире "Иван Фролов". Его задачей станет обеспечение бесперебойной работы полярных станций Росгидромета. В Петербурге сосредоточено более 40 организаций судостроительной отрасли. Они обеспечивают не менее 20% всей машиностроительной продукции, выпускаемой промышленностью города. На петербургских верфях сегодня строится около 60 судов и кораблей. В их числе – уникальные ледоколы, траулеры, пассажирские и научные суда.
Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В Петербурге открылась выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники
4 ноября, 17:47
Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Якутия" и "Чукотка", а также "Ленинград".
Император Александр III - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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