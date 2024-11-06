https://ria.ru/20241106/baranovskiy-1982207929.html

Барановский: застройщики видят высокий спрос на недвижимость в Ленобласти

Барановский: застройщики видят высокий спрос на недвижимость в Ленобласти - РИА Новости, 06.11.2024

Барановский: застройщики видят высокий спрос на недвижимость в Ленобласти

На территории Ленинградской области реализуется около четырех миллионов квадратных метров жилья, застройщики видят высокий спрос на недвижимость в данном... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:58

2024-11-06T14:58

2024-11-06T14:58

ленинградская область

интервью

ленинградская область

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На территории Ленинградской области реализуется около четырех миллионов квадратных метров жилья, застройщики видят высокий спрос на недвижимость в данном регионе, куда пришли работать девелоперы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Архангельска, Воронежа и Новосибирска. Какой спрос сейчас на жилье в регионе, как решаются проблемы ветхого жилья, об этом и многом другом рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский. - Евгений Петрович, как обстоят дела в регионе со строительством жилья? Есть ли на него спрос и подкреплен ли он платежеспособностью населения? - Регион активно растет. Мы отвечаем за принятые договоренности, поэтому планомерно растем, привлекаем новых инвесторов и видим очень большой градостроительный потенциал. На территорию региона пришли работать девелоперы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Архангельска, Воронежа и Новосибирска. Именно это является показателем того, что мы являемся инвестиционно привлекательными. Один из ключевых показателей — уровень обеспеченности населения жильем — перевалил отметку 30 квадратных метров на человека. В то же время мы сохраняем динамику строительства и ежегодно вводим два квадратных метра жилья на душу населения. Если говорить более точными цифрами, объем вводимого жилья с 2020 года вырос почти в два раза - до 4,1 миллиона квадратных метра. Рассчитываем по итогу 2024 года достигнуть 3,8-3,9 миллиона квадратных метра и уже показали 3,45 миллиона квадратных метра по итогу сентября. Я напомню, что каждый рубль, вложенный в стройку, дает до 10 рублей в смежных отраслях. И, конечно, новые дома, квартиры возводятся не просто так, а именно потому что застройщики видят высокий спрос на недвижимость в нашем регионе. Но есть другая сторона вопроса — платежеспособность населения. Исследования рынка показывают, что покупателей волнует даже не стоимость квартиры по итогу уплаты процентов, а ежемесячный платеж. Сегодня наши финансовые институты и застройщики заняты разработкой инструментов, которые помогут найти золотую середину между интересами покупателей и коммерческих структур. - И какова география застройки в Ленобласти? В частности, возводят ли новые объекты в сельской местности или, в основном, строительство идет в заметных городах? - Строят по всей Ленинградской области, но если в районах агломерации это преимущественно многоквартирное жилье, то в удаленных поселениях мы фиксируем рост в ИЖС. Строительными лидерами остаются Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский и Выборгский районы. - Наблюдается ли снижение продаж в связи с отменой массовой льготной ипотеки? - Рынок неоднородный, но в целом мы видим снижение потребительской активности. Это временное явление: и предложение, и спрос скоро адаптируются к новым условиям. Все зависит от того, как быстро будут выработаны механизмы, в которых покупателям будет комфортно приобретать недвижимость. - Каково процентное соотношение жилых и социальных объектов, которые строятся сейчас в регионе? - Если говорить о балансе жилищной и социальной инфраструктуры, то мы можем говорить, что именно сегодня ситуация достигла равновесия. На территории Ленинградской области реализуется около 4 миллионов квадратных метров жилья и на всех проектах синхронизированы сроки строительства жилья с детскими садами, школами и другой инфраструктурой — только наши партнеры возводят 11 школ и 13 детских садов. Это рекордные объемы строительства социальной инфраструктуры для региона, но они более чем соответствуют темпам строительства жилья. Это достигается за счет понятных и прозрачных требований ко всем участникам строительства. Работа с инвесторами — это улица с двусторонним движением и мы не обращаемся к нашим партнерам только в разрезе требований. Поэтому правительство Ленинградской области исполнило все обязательства и приобрело 17 новых образовательных учреждений, построенных по программе "Социальные объекты в обмен на налоги". А еще есть бюджет. Это 36 социальных учреждений, включая четыре школы, четыре детских сада, пять объектов здравоохранения, восемь объектов культуры, 10 объектов спорта, реконструкция общежития колледжа культуры и искусств, вторая очередь центра "Молодежный", расширение инфраструктуры мультицентра, бизнес-инкубатора и ветклиники во Всеволожске. Радует и то, что нам удалось привести к гармонии архитектурный облик социальной инфраструктуры и окружающей застройки. Сегодня требования к архитектурно градостроительному облику утверждены в 68 поселениях Ленинградской области. Наш экспертный совет только за 2024 год рассмотрел 140 проектов объектов капитального строительства, из которых 72 относится к многоквартирным домам. Мы видим, что работа дает свои плоды: чисто визуально и с точки зрения качества и удобства среды новые проекты становятся комфортнее для жизни. - Как решается проблема ветхого жилья? Насколько сложная ситуация в регионе, если брать соотношение объема такого жилья, выделяемых средств и времени ожидания решения проблемы ветхого жилья для жителей? - Аварийное жилье — это фонд, который обновляется с каждым годом. Дома ветшают и это нормально. В Ленинградской области выстроена эффективная работа в направлении: с 2019 года мы построили 26 новых многоквартирных домов, переселили 11,5 тысячи человек. По сути, мы создаем целые микрорайоны с комфортным жильем, современной городской средой и подготовленной инженерной инфраструктурой. Все это становится основой для новых точек роста в тех поселениях, где реализуется программа. Мы уже готовимся к завершению текущей программы и начали строительство новых домов. В рамках следующей программы расселения, которая должна начаться в 2025 году, планируем активнее использовать механизм комплексного развития территорий (КРТ). Сегодня на федеральном уровне обсуждаются поправки, которые призваны упростить работу с механизмом. Пока идет обсуждение изменений, на всех площадках и уровнях предлагаю устранить требование по отображению границ КРТ в правилах землепользования и застройки после заявки правообладателя земли. Такая маленькая норма позволит минимум на полгода сократить инвестиционно-строительный цикл. Сегодня это приведет к экономии, переоценке стоимости квадратного метра и ускорении темпов ликвидации аварийного фонда. - Что касается качества благоустройства территорий, качества среды, что в этой сфере происходит? - Ленинградская область приближается к отметке в тысячу пространств, благоустроенных как за счет проекта "Формирование комфортной городской среды", так и региональных практик. В 2024 году регион благоустроили уже 100 общественных пространств и еще 15 завершим до конца года. Нам есть, чем гордиться, ведь каждая из этих территорий создана с участием жителей, что говорит о высокой вовлеченности в развитие родного края. Реализуем и масштабные проекты: с 2018 года на федеральном конкурсе проектов победили 25 проектов из Ленобласти, что позволило привлечь на их реализацию более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Совсем недавно в конкурсе благоустройства Минстроя России победили проекты из Выборга, Кингисеппа и Соснового Бора. Победа принесла Ленобласти на реализацию проектов более 251 миллиона рублей из федерального бюджета. Также победил разработанный Центром компетенций проект благоустройства парка в центре Енакиево — нашего подшефного города в ДНР. Сегодня строительный комплекс готовится к запуску нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", который качественно переформатирует работу региональных стройкомплексов. В сущности мы уходим в своих приоритетах от квадратного метра и делаем упор на улучшение качества жизни: к 2030 году уровень качества жизни в опорных населенных пунктах должен вырасти на 30%. В Ленинградской области определено 15 таких городов, деревень и поселков и именно в них необходимо будет усилить нашу работу, не снижая темпов в целом по Ленинградской области. - Когда в Ленинградской области закроют проблему обманутых дольщиков? - Огромный рывок сделан в решении проблемы обманутых дольщиков. С 2019 года были восстановлены права более 40 тысяч пострадавших граждан, из Единого реестра проблемных объектов исключены 422 проблемных объекта. Это безусловная победа команды Александра Юрьевича и в то же время крупнейший инвестиционный проект строительного комплекса нашего региона. Остался только один объект. Уверен, что до конца года он будет введен в эксплуатацию. Решение проблемы дольщиков в Ленинградской области положительно скажется на репутации отрасли и повысит доверие покупателя. В этом ключе достигнутый нами результат по решению вопроса носит стратегический характер. - Евгений Петрович, как бы вы в целом оценили строительную отрасль сегодня? - Строительная отрасль интересна тем, что постоянно находится в динамике: законодательной социальной, экономической. В 2020-2021 годах мы достигали поставленных задач в период обострения пандемии, в 2022-2023 годах — в условиях ухода с рынка иностранных поставщиков, а сегодня в условиях отмены льготных ипотечных программ. Каждый раз нам пророчат крах всей отрасли и каждый раз мы "спасаем мир": наращиваем объемы строительства жилья, социальной инфраструктуры, вместе решаем стратегические задачи, поставленные президентом России и правительством нашей страны. Этот тренд пока не менялся, и я уверен, что стройкомплекс Ленинградской области не изменит выбранного курса.

https://ria.ru/20241105/premiya-1982036067.html

https://ria.ru/20241030/oblast--1981000414.html

https://ria.ru/20241030/lenoblast--1980999144.html

https://ria.ru/20241030/lenoblast-1980986612.html

https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978621662.html

ленинградская область

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интервью, ленинградская область