https://ria.ru/20241105/zhile-1981852580.html

Названы регионы — лидеры по доступности аренды жилья

Названы регионы — лидеры по доступности аренды жилья - РИА Новости, 05.11.2024

Названы регионы — лидеры по доступности аренды жилья

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили рейтинг регионов России по доступности аренды жилья, замыкают список Кабардино-Балкария и Чечня,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:11

2024-11-05T00:11

2024-11-05T00:41

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санкт-петербург

магаданская область

югра

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общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили рейтинг регионов России по доступности аренды жилья, замыкают список Кабардино-Балкария и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости*. Квартирный вопросКвартирный вопрос для многих российских семей является одним из самых острых и актуален вне зависимости от текущей экономической ситуации. Однако в последние два года возможность приобрести жилье существенно осложнилась. Основной проблемой стал значительный рост цен на жилье, который ощутимо снизил его доступность для многих российских семей. Как следствие, не всем семьям удается накопить на свою квартиру или взять ипотеку, а в отдельных регионах и городах дефицит недвижимости ощущается очень сильно. Поэтому многим семьям приходится снимать жилье, и для части из них расходы по аренде являются очень обременительными. Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья российским семьям эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно продемонстрировано, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять необходимые повседневные расходы. Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для семей с детьми пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе.Как считали рейтингДоступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2024 год индивидуально для каждого субъекта федерации. Снижение доступностиСогласно результатам исследования, доступность аренды в России в 2024 году снизилась по сравнению с рекордным результатом прошлого года. Так, если в 2023 году немногим более 50% семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, в среднем по России была доступна аренда, то в текущем рейтинге это значение составляет чуть более 46%.Несмотря на заметный рост ставок аренды, ее доступность снизилась относительно незначительно, причиной чего является существенный рост зарплат. Эксперты отмечают, что результат 2024 года по доле доступности аренды является вторым лучшим результатом за последние семь лет.В региональном разрезе снижение доступности аренды в 2024 году, относительно аналогичного результата прошлого года, наблюдалось в 53 регионах. При этом медианное значение в регионах со снижением составило 4,9 процентного пункта, а среди регионов с положительной динамкой – 3,4 процентного пункта. В лидерах северные регионыКак свидетельствуют результаты исследования, в десяти регионах более 60% семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя при этом повседневное потребление на устойчивом уровне. Для сравнения, в 2023 году высокой доступностью характеризовалось 12 регионов, а в исследовании 2022 года – только один регион. Таким образом, в целом результат 2024 года является достаточно хорошим на многолетнем отрезке. Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Ямало-Ненецкий автономный округ c долей семей 71,2%. При этом для аренды квартиры и базовых расходов в этом регионе, по оценкам экспертов РИА Новости, необходимо порядка 164 тысяч рублей в месяц на семью из четырех человек. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область с долями в 69% и 65% соответственно. В этих регионах бюджет семей из четырех человек должен превышать 130 и 175 тысяч рублей в месяц соответственно для беспроблемной аренды жилья.Также в число регионов-лидеров с долей семей, превышающей 60%, входят: Кемеровская (64,7%), Белгородская (64,1%), Сахалинская области (61,9%), Чукотский автономный округ (61,5%), Татарстан (61,2%), Липецкая область (60,6%) и Ненецкий автономный округ (60,1%). Таким образом, в числе регионов, где доступность превышает 50%, много субъектов Федерации, которые в значительной степени специализируются на добыче и переработке полезных ископаемых. Лидерство этих регионов эксперты объясняют относительно высокими зарплатами, а также большим объемом жилого фонда. Составители рейтинга обращают внимание, что в топ-15 входит второй столичный регион России, Санкт-Петербург с Ленинградской областью. По мнению аналитиков, это отчасти связано со строительным бумом последних лет, а также с хорошим уровнем зарплат в Петербурге. При этом, несмотря на схожие условия — строительный бум и высокие зарплаты, — в столичном регионе ситуация с арендой немного сложнее. Москва в данном рейтинге занимает 38-е место, а Московская область – на 36-м месте, что во многом объясняется высокими ставками аренды.Кроме 14 вышеназванных регионов еще в 31 субъекте Федерации показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (46,2 процента). Этот уровень доступности аренды эксперты называют также очень неплохим.Доступность ниже на ЮгеВ шести регионах менее 25 процентов семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в трех доступность не превышает 20 процентов. Для сравнения, в 2023 и 2022 годах уровень доступности аренды в 25% не смогли преодолеть 8 и 10 регионов соответственно. Таким образом, число регионов с крайне низкой доступностью аренды в 2024 году уменьшилось, что стало следствием более быстрого увеличения зарплат в сравнении с ростом прожиточного минимума и ставки аренды. Среди регионов с низкой доступностью преобладают северокавказские республики (Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия — Алания), также Крым и Алтай. Низкая доступность аренды в этих регионах объясняется традиционно высокой безработицей и умеренными зарплатами, что в совокупности обуславливает недостаточный уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности. Кроме того, в таких регионах важную роль играет демографический фактор, а именно — более высокая рождаемость, что создает дополнительный спрос на жилье и стимулирует рост арендных ставок. Кроме того, в Крыму дефицит арендного жилья в значительной степени связан сезонными наплывами туристов, поясняют эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20241105/arenda_zhilya-1981171580.html

https://ria.ru/20241102/srzp-1981454013.html

https://ria.ru/20241102/nalog-1981449915.html

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https://realty.ria.ru/20241031/gradpotentsial-1981151572.html

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россия, санкт-петербург, магаданская область, югра, риа рейтинг, общество