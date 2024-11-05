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Украина пытается вовлечь Южную Корею в конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024
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12:07 05.11.2024 (обновлено: 12:21 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/peskov-1981901983.html
Украина пытается вовлечь Южную Корею в конфликт, заявил Песков
Украина пытается вовлечь Южную Корею в конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024
Украина пытается вовлечь Южную Корею в конфликт, заявил Песков
Киев пытается сделать все, чтобы вовлечь Сеул в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:07
2024-11-05T12:21
в мире
южная корея
украина
сеул
дмитрий песков
россия
владимир путин
юн сок ель
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев пытается сделать все, чтобы вовлечь Сеул в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что США и Южная Корея могут принять необходимые меры, включая поддержку Украины, исходя из характера развития военного сотрудничества между Россией и КНДР. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами."Киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул (в конфликт на Украине - ред.). Это мы наблюдаем. А что касается темы северокорейских солдат, то мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений о предоставлений Южной Кореей оружия Украине на фоне сообщений о якобы участии солдат КНДР в конфликте.Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241030/koreya-1980971973.html
https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html
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в мире, южная корея, украина, сеул, дмитрий песков, россия, владимир путин, юн сок ель, оон
В мире, Южная Корея, Украина, Сеул, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Юн Сок Ель, ООН
Украина пытается вовлечь Южную Корею в конфликт, заявил Песков

Песков: Киев пытается вовлечь Сеул в украинский конфликт

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев пытается сделать все, чтобы вовлечь Сеул в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея могут принять необходимые меры, включая поддержку Украины, исходя из характера развития военного сотрудничества между Россией и КНДР. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Сеуле сравнили отправку военной миссии на Украину с Корейской войной
30 октября, 17:27
"Киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул (в конфликт на Украине - ред.). Это мы наблюдаем. А что касается темы северокорейских солдат, то мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений о предоставлений Южной Кореей оружия Украине на фоне сообщений о якобы участии солдат КНДР в конфликте.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт, заявили в Сеуле
23 октября, 20:31
 
В миреЮжная КореяУкраинаСеулДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинЮн Сок ЕльООН
 
 
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