Украина пытается вовлечь Южную Корею в конфликт, заявил Песков
Песков: Киев пытается вовлечь Сеул в украинский конфликт
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев пытается сделать все, чтобы вовлечь Сеул в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея могут принять необходимые меры, включая поддержку Украины, исходя из характера развития военного сотрудничества между Россией и КНДР. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами.
"Киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул (в конфликт на Украине - ред.). Это мы наблюдаем. А что касается темы северокорейских солдат, то мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений о предоставлений Южной Кореей оружия Украине на фоне сообщений о якобы участии солдат КНДР в конфликте.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт, заявили в Сеуле
23 октября, 20:31