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В Кремле заявили об интернационализации Западом конфликта на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
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12:23 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/kiev-1981905774.html
В Кремле заявили об интернационализации Западом конфликта на Украине
В Кремле заявили об интернационализации Западом конфликта на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
В Кремле заявили об интернационализации Западом конфликта на Украине
Киевский режим и Запад многое делают для интернационализации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:23
2024-11-05T12:23
россия
украина
южная корея
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киевский режим и Запад многое делают для интернационализации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Сеул до сих пор не принял решения о передаче США оружия для последующей отправки Украине. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами. "Безусловно, и киевский режим, и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений о предоставлений Южной Кореей оружия Украине на фоне сообщений о якобы участии солдат КНДР в конфликте. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241105/peskov-1981904154.html
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981815368.html
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
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россия, украина, южная корея, дмитрий песков, владимир путин, юн сок ель, оон, в мире
Россия, Украина, Южная Корея, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юн Сок Ель, ООН, В мире
В Кремле заявили об интернационализации Западом конфликта на Украине

Песков: Киев и Запад делают многое для интернационализации конфликта на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киевский режим и Запад многое делают для интернационализации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Сеул до сих пор не принял решения о передаче США оружия для последующей отправки Украине. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике
Вчера, 12:18
"Безусловно, и киевский режим, и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений о предоставлений Южной Кореей оружия Украине на фоне сообщений о якобы участии солдат КНДР в конфликте.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
"Окапывать все": Зеленскому дали неожиданный совет
4 ноября, 17:38
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00
 
РоссияУкраинаЮжная КореяДмитрий ПесковВладимир ПутинЮн Сок ЕльООНВ мире
 
 
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