В Кремле заявили об интернационализации Западом конфликта на Украине
Песков: Киев и Запад делают многое для интернационализации конфликта на Украине
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киевский режим и Запад многое делают для интернационализации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Сеул до сих пор не принял решения о передаче США оружия для последующей отправки Украине. На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами.
"Безусловно, и киевский режим, и многие европейские страны готовы и делают очень многое для того, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений о предоставлений Южной Кореей оружия Украине на фоне сообщений о якобы участии солдат КНДР в конфликте.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
"Окапывать все": Зеленскому дали неожиданный совет
4 ноября, 17:38
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00