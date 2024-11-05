https://ria.ru/20241105/internat-1982036676.html

Интернат для юных футболистов в Гатчине планируют расширить до 40 человек

Интернат для юных футболистов в Гатчине планируют расширить до 40 человек - РИА Новости, 05.11.2024

Интернат для юных футболистов в Гатчине планируют расширить до 40 человек

Интернат для юных футболистов в Гатчине в Ленобласти планируют расширить с 15 до 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:18

2024-11-05T21:18

2024-11-05T21:18

ленинградская область

общество

ленинградская область

гатчина

санкт-петербург

российский футбольный союз (рфс)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572752057_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_a71b03c812b2e85e48a9416e3062ecfb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Интернат для юных футболистов в Гатчине в Ленобласти планируют расширить с 15 до 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. "Одним из главных событий футбольной жизни Ленинградской области в этом году стало открытие интерната для футболистов в Гатчине на базе спортивной школы "Ленинградец", сейчас в нем живут 15 ребят из Ленинградской области и других регионов, таких как Санкт-Петербург и Кемерово. В следующем году планируется расширение интерната до 40 человек", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, создание интерната для юных футболистов призвано привлечь талантливых игроков из Ленинградской области и предоставить им возможность выступать на высоком уровне. Это должно стать стимулом для того, чтобы всё большее число детей выбирали занятия футболом, ведь теперь у них появились реальные перспективы для развития, добавили в региональном правительстве. "Наша задача - чтобы все одаренные футболисты Ленобласти прошли подготовку в спортивной школе "Ленинградец". Сейчас, благодаря интернату, я надеюсь, мы сможем привлечь еще больше талантливых игроков и дать им шанс выступать на высоком уровне, а спортшкола сможет более качественно доводить футболистов до тех требований, которые нужны профессиональному футболу", - сказал председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров. Также в 2025 году региональная федерация футбола планирует провести мониторинг тренерских кадров с целью дальнейшего повышения их квалификации в соответствии с требованиями лицензий РФС. Особое внимание, как отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти, будет уделено обеспечению безопасности на официальных соревнованиях, а также соответствию стадионов и спортивных объектов законодательным нормам. Для этого будут проведены соответствующие проверки, направленные на то, чтобы спортивные мероприятия могли проходить при максимальном участии болельщиков. В пресс-службе правительства региона рассказали, что достижением этого года стал рост числа футбольных соревнований и команд в Ленинградской области: с начала года прошло 53 турнира, в которых приняли участие 612 команд, объединяющих около 9 тысяч юных футболистов. В 2023 году в Ленобласти число турниров не превышало 50.

ленинградская область

гатчина

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, гатчина, санкт-петербург, российский футбольный союз (рфс)