https://ria.ru/20241105/internat-1982036676.html
Интернат для юных футболистов в Гатчине планируют расширить до 40 человек
Интернат для юных футболистов в Гатчине планируют расширить до 40 человек - РИА Новости, 05.11.2024
Интернат для юных футболистов в Гатчине планируют расширить до 40 человек
Интернат для юных футболистов в Гатчине в Ленобласти планируют расширить с 15 до 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:18
2024-11-05T21:18
2024-11-05T21:18
ленинградская область
общество
ленинградская область
гатчина
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Интернат для юных футболистов в Гатчине в Ленобласти планируют расширить с 15 до 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона. "Одним из главных событий футбольной жизни Ленинградской области в этом году стало открытие интерната для футболистов в Гатчине на базе спортивной школы "Ленинградец", сейчас в нем живут 15 ребят из Ленинградской области и других регионов, таких как Санкт-Петербург и Кемерово. В следующем году планируется расширение интерната до 40 человек", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, создание интерната для юных футболистов призвано привлечь талантливых игроков из Ленинградской области и предоставить им возможность выступать на высоком уровне. Это должно стать стимулом для того, чтобы всё большее число детей выбирали занятия футболом, ведь теперь у них появились реальные перспективы для развития, добавили в региональном правительстве. "Наша задача - чтобы все одаренные футболисты Ленобласти прошли подготовку в спортивной школе "Ленинградец". Сейчас, благодаря интернату, я надеюсь, мы сможем привлечь еще больше талантливых игроков и дать им шанс выступать на высоком уровне, а спортшкола сможет более качественно доводить футболистов до тех требований, которые нужны профессиональному футболу", - сказал председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров. Также в 2025 году региональная федерация футбола планирует провести мониторинг тренерских кадров с целью дальнейшего повышения их квалификации в соответствии с требованиями лицензий РФС. Особое внимание, как отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти, будет уделено обеспечению безопасности на официальных соревнованиях, а также соответствию стадионов и спортивных объектов законодательным нормам. Для этого будут проведены соответствующие проверки, направленные на то, чтобы спортивные мероприятия могли проходить при максимальном участии болельщиков. В пресс-службе правительства региона рассказали, что достижением этого года стал рост числа футбольных соревнований и команд в Ленинградской области: с начала года прошло 53 турнира, в которых приняли участие 612 команд, объединяющих около 9 тысяч юных футболистов. В 2023 году в Ленобласти число турниров не превышало 50.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинградская область, гатчина, санкт-петербург, российский футбольный союз (рфс)
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Гатчина, Санкт-Петербург, Российский футбольный союз (РФС)
Интернат для юных футболистов в Гатчине планируют расширить до 40 человек
Интернат для юных футболистов в Гатчине Ленобласти хотят расширить до 40 человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Интернат для юных футболистов в Гатчине в Ленобласти планируют расширить с 15 до 40 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Одним из главных событий футбольной жизни Ленинградской области
в этом году стало открытие интерната для футболистов в Гатчине на базе спортивной школы "Ленинградец", сейчас в нем живут 15 ребят из Ленинградской области и других регионов, таких как Санкт-Петербург
и Кемерово
. В следующем году планируется расширение интерната до 40 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, создание интерната для юных футболистов призвано привлечь талантливых игроков из Ленинградской области и предоставить им возможность выступать на высоком уровне. Это должно стать стимулом для того, чтобы всё большее число детей выбирали занятия футболом, ведь теперь у них появились реальные перспективы для развития, добавили в региональном правительстве.
«
"Наша задача - чтобы все одаренные футболисты Ленобласти прошли подготовку в спортивной школе "Ленинградец". Сейчас, благодаря интернату, я надеюсь, мы сможем привлечь еще больше талантливых игроков и дать им шанс выступать на высоком уровне, а спортшкола сможет более качественно доводить футболистов до тех требований, которые нужны профессиональному футболу", - сказал председатель комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.
Также в 2025 году региональная федерация футбола планирует провести мониторинг тренерских кадров с целью дальнейшего повышения их квалификации в соответствии с требованиями лицензий РФС
. Особое внимание, как отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти, будет уделено обеспечению безопасности на официальных соревнованиях, а также соответствию стадионов и спортивных объектов законодательным нормам. Для этого будут проведены соответствующие проверки, направленные на то, чтобы спортивные мероприятия могли проходить при максимальном участии болельщиков.
В пресс-службе правительства региона рассказали, что достижением этого года стал рост числа футбольных соревнований и команд в Ленинградской области: с начала года прошло 53 турнира, в которых приняли участие 612 команд, объединяющих около 9 тысяч юных футболистов. В 2023 году в Ленобласти число турниров не превышало 50.