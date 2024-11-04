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"Дочка" OMV оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом - РИА Новости, 04.11.2024
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01:24 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/omv-1981745760.html
"Дочка" OMV оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом
"Дочка" OMV оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом - РИА Новости, 04.11.2024
"Дочка" OMV оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом
Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) по делу о запрете продолжать разбирательство с... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T01:24
2024-11-04T01:24
санкт-петербург
экономика
газпром
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал жалобу компании OMV Gas Marketing &amp; Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) по делу о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма, следует из материалов дела. "OMV Gas Marketing &amp; Trading GmbH... Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ", – сообщается в карточке дела. Жалоба зарегистрирована 2 ноября. Ранее в сентябре арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе майское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing &amp; Trading. Согласно этому судебному акту, в случае нарушения запрета на спор с бывшим российским партнером за рубежом "дочке" OMV придется выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро. Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом. В частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
https://realty.ria.ru/20241031/gazprom-1981095342.html
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санкт-петербург, экономика, газпром, вооруженные силы рф, omv, стокгольм (город), ленинградская область
Санкт-Петербург, Экономика, Газпром, Вооруженные силы РФ, OMV, Стокгольм (город), Ленинградская область
"Дочка" OMV оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом

"Дочка" австрийской OMV оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) по делу о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма, следует из материалов дела.
"OMV Gas Marketing & Trading GmbH... Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ", – сообщается в карточке дела.
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Жалоба зарегистрирована 2 ноября.
Ранее в сентябре арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе майское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing & Trading. Согласно этому судебному акту, в случае нарушения запрета на спор с бывшим российским партнером за рубежом "дочке" OMV придется выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро.
Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом.
В частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
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Санкт-ПетербургЭкономикаГазпромВооруженные силы РФOMVСтокгольм (город)Ленинградская область
 
 
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