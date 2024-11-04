"Дочка" OMV оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом
"Дочка" австрийской OMV оспорила запрет на суд с "Газпром экспортом" за рубежом
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV) по делу о запрете продолжать разбирательство с "Газпром экспортом" в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма, следует из материалов дела.
"OMV Gas Marketing & Trading GmbH... Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ", – сообщается в карточке дела.
"Газпром" продал часть офисного здания на юго-западе Москвы
31 октября, 11:50
Жалоба зарегистрирована 2 ноября.
Ранее в сентябре арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе майское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску "Газпром экспорта" к OMV Gas Marketing & Trading. Согласно этому судебному акту, в случае нарушения запрета на спор с бывшим российским партнером за рубежом "дочке" OMV придется выплатить "Газпром экспорту" около 575 миллионов евро.
Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом.
В частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.