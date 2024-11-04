https://ria.ru/20241104/moldavija-1981780879.html

ЦИК Молдавии назвал самые посещаемые избирательные участки за рубежом

ЦИК Молдавии назвал самые посещаемые избирательные участки за рубежом - РИА Новости, 04.11.2024

ЦИК Молдавии назвал самые посещаемые избирательные участки за рубежом

Два участка для проведения выборов президента Молдавии в Москве приняли наибольшее количество избирателей, заявила на брифинге глава Центризбиркома республики... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:17

2024-11-04T12:17

2024-11-04T14:20

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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Два участка для проведения выборов президента Молдавии в Москве приняли наибольшее количество избирателей, заявила на брифинге глава Центризбиркома республики Анжела Караман. "Представляем вам список десяти самых активных избирательных участков за рубежом. В Москве, Российская Федерация, на обоих участках проголосовали по 4999 избирателей (на участке максимум 5000 бюллетеней), в городе Брешиа в Италии — 4463, в Бухаресте, Румыния — 4433 избирателя, в Падуе, Италия — 4289 избирателей", — отметила она.Помимо этого, люди активно голосовали на участках в Париже и городе Вильнев-Сент-Джордж во Франции, а также в Венеции, Вероне и Виченце в Италии. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, еще по одному — в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Тем не менее МИД республики одобрил открытие только двух из них в столице, объяснив это соображениями безопасности. В результате накануне вечером оба участка завершили работу из-за того, что там закончились бюллетени. При этом в очереди осталось много людей, которые не смогли проголосовать.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. В первом туре действующая глава государства Санду набрала 42,45% голосов, ее оппонент, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,98%. Согласно данным ЦИК после обработки 99,86% протоколов, на выборах лидирует Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Она набирает 55,41% голосов. За экс-генпрокурора, уволенного режимом действующего президента, проголосовали 44,64% жителей республики. Майя Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981778653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, италия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024