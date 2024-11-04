ЦИК Молдавии назвал самые посещаемые избирательные участки за рубежом
В Москве во время выборов президента Молдавии проголосовали 4999 избирателей
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования во втором туре президентских выборов в Молдавии
Люди стоят в очереди у посольства Молдавии в Москве для голосования во втором туре президентских выборов в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Два участка для проведения выборов президента Молдавии в Москве приняли наибольшее количество избирателей, заявила на брифинге глава Центризбиркома республики Анжела Караман.
«
"Представляем вам список десяти самых активных избирательных участков за рубежом. В Москве, Российская Федерация, на обоих участках проголосовали по 4999 избирателей (на участке максимум 5000 бюллетеней), в городе Брешиа в Италии — 4463, в Бухаресте, Румыния — 4433 избирателя, в Падуе, Италия — 4289 избирателей", — отметила она.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, еще по одному — в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Тем не менее МИД республики одобрил открытие только двух из них в столице, объяснив это соображениями безопасности.
В результате накануне вечером оба участка завершили работу из-за того, что там закончились бюллетени. При этом в очереди осталось много людей, которые не смогли проголосовать.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. В первом туре действующая глава государства Санду набрала 42,45% голосов, ее оппонент, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,98%.
Согласно данным ЦИК после обработки 99,86% протоколов, на выборах лидирует Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Она набирает 55,41% голосов. За экс-генпрокурора, уволенного режимом действующего президента, проголосовали 44,64% жителей республики.
Майя Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.