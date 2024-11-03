Глава Европарламента предложила радикальный план по Евросоюзу
Глава ЕП Метсола предложила создать союз безопасности и обороны ЕС
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Европейскому союзу необходимо создать свою организацию по его безопасности и обороне, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в интервью газете Mundo.
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"Евросоюз всегда должен быть сильнее, более слаженным и единым. <…> И я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны, союза, который мы давно требуем, который дополнял бы НАТО, а не соперничал бы с ней", — рассказала политик.
По ее словам, ЕС должен быть независим в плане своей самозащиты.
В июле этого года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный.
Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все это вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать и выбирать определенный внешний политический подход, заключил он.