https://ria.ru/20241103/plan-1981697837.html

Глава Европарламента предложила радикальный план по Евросоюзу

Глава Европарламента предложила радикальный план по Евросоюзу - РИА Новости, 03.11.2024

Глава Европарламента предложила радикальный план по Евросоюзу

Европейскому союзу необходимо создать свою организацию по его безопасности и обороне, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в интервью газете... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:25

2024-11-03T15:25

2024-11-03T15:30

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украина

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

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нато

европарламент

евросоюз

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Европейскому союзу необходимо создать свою организацию по его безопасности и обороне, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в интервью газете Mundo."Евросоюз всегда должен быть сильнее, более слаженным и единым. <…> И я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны, союза, который мы давно требуем, который дополнял бы НАТО, а не соперничал бы с ней", — рассказала политик.По ее словам, ЕС должен быть независим в плане своей самозащиты.В июле этого года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный.Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что намерение превратить ЕС в оборонный союз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков, добавив, что на Украине она защищает свои интересы в условиях, когда европейские страны исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Все это вынуждает Россию соответствующим образом конфигурировать и выбирать определенный внешний политический подход, заключил он.

https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html

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россия, украина, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, роберта метсола, нато, европарламент, евросоюз, в мире, политика