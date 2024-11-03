В Петербурге открылась выставка акварелей из собрания Великой княгини Ольги
В Петербурге открылась выставка акварелей и артефактов Великой княгини Ольги
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИмператор Николай II, империатрица Александра Федоровна и великая княгиня Ольга Александровна на прогулке. Петергоф, 1896 год
Император Николай II, империатрица Александра Федоровна и великая княгиня Ольга Александровна на прогулке. Петергоф, 1896 год . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Выставка акварелей и артефактов из собрания Великой княгини Ольги Александровны открылась в воскресенье в Сергиевском дворце в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Представленные работы авторства Великой княгини в ноябре 2023 года были переданы в дар Государственному Русскому музею фондом Святой Екатерины при содействии фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).
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"Мы очень рады здесь, в исторических стенах Сергиевского дворца, который полон воспоминаний о пребывании Великого князя Сергея Александровича... открыть выставку акварелей из собрания Великой княгини Ольги Александровны", - сказала председатель наблюдательного совета фонда "ЕСПО" Анна Громова.
Она рассказала, что Великая княгиня Ольга Александровна (младшая сестра императора Николая Второго) любила рисовать с детства, и её обучением занимались маститые художники тех времён.
"Будучи ребёнком, она рисовала всегда и везде, это была её неотъемлемая черта. Преподаватели, устав с ней бороться, просто разрешили ей рисовать на уроках - и она рисовала, одновременно решая математические задачи... И этот её навык, её любовь к живописи спасала Ольгу Александровну и в период, когда пришлось спасаться от большевиков в Дании, и далее в Канаде", - отметила глава фонда "ЕСПО".
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Громова добавила, что одновременно с выставкой художественных работ Великой княгини Ольги Александровны в Сергиевском дворце открылась передвижная стендовая выставка "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Её совместно подготовили Елисаветинско-Сергиевское просветительские общество и Институт всеобщей истории РАН.
По оценке Громовой, материалы этой выставки помогут посетителям лучше понять истоки благотворительной деятельности, которая развивается и в современной России.
В открытии экспозиций принял участие вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он ознакомился с выставками и поблагодарил фонд "ЕСПО" за музейно-выставочную и просветительскую работу, в том числе и среди молодых людей. По его словам, городские власти будут поддерживать все инициативы фонда.