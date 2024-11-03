https://ria.ru/20241103/olga-1981712858.html

В Петербурге открылась выставка акварелей из собрания Великой княгини Ольги

В Петербурге открылась выставка акварелей из собрания Великой княгини Ольги - РИА Новости, 03.11.2024

В Петербурге открылась выставка акварелей из собрания Великой княгини Ольги

Выставка акварелей и артефактов из собрания Великой княгини Ольги Александровны открылась в воскресенье в Сергиевском дворце в историческом центре... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T17:50

2024-11-03T17:50

2024-11-03T17:50

культура

дания

россия

санкт-петербург

борис пиотровский

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Выставка акварелей и артефактов из собрания Великой княгини Ольги Александровны открылась в воскресенье в Сергиевском дворце в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Представленные работы авторства Великой княгини в ноябре 2023 года были переданы в дар Государственному Русскому музею фондом Святой Екатерины при содействии фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). "Мы очень рады здесь, в исторических стенах Сергиевского дворца, который полон воспоминаний о пребывании Великого князя Сергея Александровича... открыть выставку акварелей из собрания Великой княгини Ольги Александровны", - сказала председатель наблюдательного совета фонда "ЕСПО" Анна Громова. Она рассказала, что Великая княгиня Ольга Александровна (младшая сестра императора Николая Второго) любила рисовать с детства, и её обучением занимались маститые художники тех времён. "Будучи ребёнком, она рисовала всегда и везде, это была её неотъемлемая черта. Преподаватели, устав с ней бороться, просто разрешили ей рисовать на уроках - и она рисовала, одновременно решая математические задачи... И этот её навык, её любовь к живописи спасала Ольгу Александровну и в период, когда пришлось спасаться от большевиков в Дании, и далее в Канаде", - отметила глава фонда "ЕСПО". Громова добавила, что одновременно с выставкой художественных работ Великой княгини Ольги Александровны в Сергиевском дворце открылась передвижная стендовая выставка "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия". Её совместно подготовили Елисаветинско-Сергиевское просветительские общество и Институт всеобщей истории РАН. По оценке Громовой, материалы этой выставки помогут посетителям лучше понять истоки благотворительной деятельности, которая развивается и в современной России. В открытии экспозиций принял участие вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он ознакомился с выставками и поблагодарил фонд "ЕСПО" за музейно-выставочную и просветительскую работу, в том числе и среди молодых людей. По его словам, городские власти будут поддерживать все инициативы фонда.

https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html

https://ria.ru/20241012/kaluga-1977769163.html

https://ria.ru/20241102/vystavka-1981615068.html

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дания, россия, санкт-петербург, борис пиотровский, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук