https://ria.ru/20241102/subbota-1981403016.html

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу - РИА Новости, 02.11.2024

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

У православных верующих наступил один из дней поминовения усопших — Димитриевская родительская суббота. Установлена она была великим князем Дмитрием Донским и... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T00:00

2024-11-02T00:00

2024-11-02T00:16

религия

дмитрий донской

сергий радонежский

религия

православие

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. У православных верующих наступил один из дней поминовения усопших — Димитриевская родительская суббота. Установлена она была великим князем Дмитрием Донским и первоначально считалась днем поминовения православных воинов.Димитриевская родительская суббота – всеобщий день особого поминовения усопших в в православном календаре. Ее отмечают в ближайшую субботу перед 8 ноября. Установление даты связано с именем князя Дмитрия Донского. После победы на Куликовом поле 8 сентября 1380 года, Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву лавру. Преподобный Сергий Радонежский ранее благословил его на ратный подвиг с неверными и дал ему двух своих иноков – Александра Пересвета и Андрея Осляблю. Оба они пали в битве.Совершив в Троицкой обители поминовение православных воинов, князь повелел совершать его ежегодно в субботу перед 26 октября (8 ноября по новому стилю), в день святого Дмитрия Солунского — своего небесного покровителя. На Руси Димитриевскую субботу всегда проводили торжественно: ходили на могилы родных, служили панихиды, устраивали тризны.В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3‑й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших, преимущественно своих родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех тех, кто пострадал за веру. В дни поминовения усопших верующие подают в храм записки с именами своих усопших родственников. Также можно ставить свечи к Распятию на специальный столик — канун. Или же принести в храм угощение. Его потом раздадут всем нуждающимся и неимущим.

https://ria.ru/20241031/pominovenie-1825906150.html

https://ria.ru/20241031/kazanskaya-1803574929.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

дмитрий донской, сергий радонежский, религия, православие