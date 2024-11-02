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Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу - РИА Новости, 02.11.2024
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Религия
 
00:00 02.11.2024 (обновлено: 00:16 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/subbota-1981403016.html
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу - РИА Новости, 02.11.2024
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
У православных верующих наступил один из дней поминовения усопших — Димитриевская родительская суббота. Установлена она была великим князем Дмитрием Донским и... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T00:00
2024-11-02T00:16
религия
дмитрий донской
сергий радонежский
религия
православие
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. У православных верующих наступил один из дней поминовения усопших — Димитриевская родительская суббота. Установлена она была великим князем Дмитрием Донским и первоначально считалась днем поминовения православных воинов.Димитриевская родительская суббота – всеобщий день особого поминовения усопших в в православном календаре. Ее отмечают в ближайшую субботу перед 8 ноября. Установление даты связано с именем князя Дмитрия Донского. После победы на Куликовом поле 8 сентября 1380 года, Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву лавру. Преподобный Сергий Радонежский ранее благословил его на ратный подвиг с неверными и дал ему двух своих иноков – Александра Пересвета и Андрея Осляблю. Оба они пали в битве.Совершив в Троицкой обители поминовение православных воинов, князь повелел совершать его ежегодно в субботу перед 26 октября (8 ноября по новому стилю), в день святого Дмитрия Солунского — своего небесного покровителя. На Руси Димитриевскую субботу всегда проводили торжественно: ходили на могилы родных, служили панихиды, устраивали тризны.В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3‑й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших, преимущественно своих родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех тех, кто пострадал за веру. В дни поминовения усопших верующие подают в храм записки с именами своих усопших родственников. Также можно ставить свечи к Распятию на специальный столик — канун. Или же принести в храм угощение. Его потом раздадут всем нуждающимся и неимущим.
https://ria.ru/20241031/pominovenie-1825906150.html
https://ria.ru/20241031/kazanskaya-1803574929.html
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дмитрий донской, сергий радонежский, религия, православие
Религия, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Религия, Православие
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

У православных верующих наступила Димитриевская родительская суббота

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДмитриевская родительская суббота
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. У православных верующих наступил один из дней поминовения усопших — Димитриевская родительская суббота. Установлена она была великим князем Дмитрием Донским и первоначально считалась днем поминовения православных воинов.
Димитриевская родительская суббота – всеобщий день особого поминовения усопших в в православном календаре. Ее отмечают в ближайшую субботу перед 8 ноября. Установление даты связано с именем князя Дмитрия Донского.
После победы на Куликовом поле 8 сентября 1380 года, Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву лавру. Преподобный Сергий Радонежский ранее благословил его на ратный подвиг с неверными и дал ему двух своих иноков – Александра Пересвета и Андрея Осляблю. Оба они пали в битве.
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать
31 октября, 11:23
Совершив в Троицкой обители поминовение православных воинов, князь повелел совершать его ежегодно в субботу перед 26 октября (8 ноября по новому стилю), в день святого Дмитрия Солунского — своего небесного покровителя.
На Руси Димитриевскую субботу всегда проводили торжественно: ходили на могилы родных, служили панихиды, устраивали тризны.
В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3‑й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших, преимущественно своих родителей. Но Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех тех, кто пострадал за веру.
В дни поминовения усопших верующие подают в храм записки с именами своих усопших родственников. Также можно ставить свечи к Распятию на специальный столик — канун. Или же принести в храм угощение. Его потом раздадут всем нуждающимся и неимущим.
Праздничная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери проходит в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Когда почитают Казанскую икону Божией Матери: дата, значение, молитвы
31 октября, 11:38
 
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