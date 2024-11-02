https://ria.ru/20241102/kino-1981584788.html

Мировые эксперты киноиндустрии поделятся своим опытом на форуме в Москве

Мировые эксперты киноиндустрии поделятся своим опытом на форуме в Москве - РИА Новости, 02.11.2024

Мировые эксперты киноиндустрии поделятся своим опытом на форуме в Москве

Мировые эксперты киноиндустрии примут участие в ключевых пленарных сессиях в рамках форума "Культура. Медиа. Цифра.", который пройдет в Москве 13-14 ноября,... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:20

2024-11-02T17:20

2024-11-02T19:32

москва

россия

эмир кустурица

оливер стоун

люк бессон

кино

культура

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Мировые эксперты киноиндустрии примут участие в ключевых пленарных сессиях в рамках форума "Культура. Медиа. Цифра.", который пройдет в Москве 13-14 ноября, сообщают организаторы.Форум "Культура. Медиа. Цифра." станет площадкой для рассмотрения острых вопросов, вызванных высокими темпами развития креативных индустрий. Кроме этого, важной задачей форума станет выстраивание эффективных отношений между Россией и странами зарубежья в рамках работы над контентом и его дистрибуцией.Почетным председателем форума выступит кинорежиссер, двукратный лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица. Также хедлайнерами станут американский кинорежиссер Оливер Стоун и французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон, говорится в сообщении.Мировые эксперты киноиндустрии примут участие в ключевых пленарных сессиях, где поделятся опытом и представят свой взгляд на будущее креативных индустрий и экономические особенности развития отрасли.Также организаторы сообщают, что в список гостей вошли: заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки, основатель Didenok Team (входит в VK) Кирилл Диденок, российский программист, медиаменеджер, создатель и совладелец паблика MDK Роберто Панчвидзе, генеральный продюсер "Окко" Гавриил Гордеев, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и другие.Российские эксперты расскажут о нюансах развития отечественных креативных индустрий, а также об особенностях дистрибуции контента как на внутреннем, так и на международном рынках.Для участия в программе форума Москву также посетят зарубежные медиаменеджеры, режиссеры, руководители медиаплатформ и контент-мейкеры. Среди них: член правления Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и Совета деловых женщин Абу-Даби Марва Аль Мансури, соучредитель журнала "Ўзбекистон матбуоти" Артур Кан (Узбекистан), главный редактор ключевого журнала о кино в Казахстане JAS ÓNER Кямаля Мамедова, директор киноаналитики на телевидении Ирана, член совета по лицензиям Организации по кинематографии и аудиовизуальной сферы Ирана Амир Реза, кинокритик, главный редактор китайского журнала "Смотрим кино" А Лан (Китай), исполнительный директор Floripa Conecta Тейнан Мариан (Бразилия), продюсер, режиссер, Beijing Airmita Culture Development Co Лян Ду (Китай) и другие.Опытом работы с контентом и его производством поделятся и российские эксперты. Участие в форуме примут: российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе, блогер и политический деятель Михаил Конев, генеральный директор агентства "Палиндром" Родион Скрябин, генеральный директор Rutube Сергей Иванов, управляющий директор Сбертех Максим Кутузов, директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова, директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман и другие.

https://ria.ru/20241102/kino-1981463542.html

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москва, россия, эмир кустурица, оливер стоун, люк бессон, кино