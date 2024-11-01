https://ria.ru/20241101/putin-1981343676.html

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 01.11.2024

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

Большинство (81%) россиян скорее положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:59

2024-11-01T13:59

2024-11-01T17:00

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владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

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единая россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ. Восемь из десяти (81%) респондентов отметили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии главе государства 79% опрошенных дали положительный ответ, 12% россиян скорее не доверяют Путину. Более половины (52%) опрошенных граждан заявляют, что российское правительство работает хорошо, 27% считают, что оно работает скорее плохо. Шесть из десяти (57%) респондентов положительно оценивают работу главы кабмина Михаила Мишустина, 11% придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина респондентов (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 10% - за ЛДПР, по 3% проголосовали бы за "Новых людей", и "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 25-27 октября 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20241031/zaluzhnyy-1981215973.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество