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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 01.11.2024
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13:59 01.11.2024 (обновлено: 17:00 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/putin-1981343676.html
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 01.11.2024
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
Большинство (81%) россиян скорее положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:59
2024-11-01T17:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ. Восемь из десяти (81%) респондентов отметили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии главе государства 79% опрошенных дали положительный ответ, 12% россиян скорее не доверяют Путину. Более половины (52%) опрошенных граждан заявляют, что российское правительство работает хорошо, 27% считают, что оно работает скорее плохо. Шесть из десяти (57%) респондентов положительно оценивают работу главы кабмина Михаила Мишустина, 11% придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина респондентов (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 10% - за ЛДПР, по 3% проголосовали бы за "Новых людей", и "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 25-27 октября 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20241031/zaluzhnyy-1981215973.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина, 79% ему доверяют

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ФОМ.
Восемь из десяти (81%) респондентов отметили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
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На вопрос о доверии главе государства 79% опрошенных дали положительный ответ, 12% россиян скорее не доверяют Путину.
Более половины (52%) опрошенных граждан заявляют, что российское правительство работает хорошо, 27% считают, что оно работает скорее плохо. Шесть из десяти (57%) респондентов положительно оценивают работу главы кабмина Михаила Мишустина, 11% придерживаются противоположного мнения.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина респондентов (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 10% - за ЛДПР, по 3% проголосовали бы за "Новых людей", и "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 25-27 октября 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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