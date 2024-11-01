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Турецкий эксперт рассказал о возможности мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 01.11.2024
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06:29 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/mir-1981265561.html
Турецкий эксперт рассказал о возможности мирных переговоров по Украине
Турецкий эксперт рассказал о возможности мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 01.11.2024
Турецкий эксперт рассказал о возможности мирных переговоров по Украине
Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта вряд ли состоятся до конца текущего года, но 2025-й год будет критическим и переломным, считает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T06:29
2024-11-01T06:29
в мире
россия
украина
киев
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта вряд ли состоятся до конца текущего года, но 2025-й год будет критическим и переломным, считает турецкий политолог Умур Тугай Юджель. Все подвижки на линии боевого соприкосновения в херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, опыт российских военнослужащих и возрастающие возможности российского ВПК дают хороший эффект. Силам ВСУ, попавшим в окружение российской армии в Курской области, ничего не удается сделать, добавил российский лидер. Успехи России могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года, заявил ранее РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "Это (начало переговоров – ред.) зависит от слишком многих факторов. Прежде всего, это лояльность и зависимость Киева от Запада. Одни только американские выборы (президента) значат для Украины очень много. Поэтому нужно понимать, что не все в руках Украины. На мой взгляд, мирные переговоры не состоятся до конца этого года. Но я могу сказать, что 2025 год будет критическим и переломным. Возможно, будет прекращение огня или Россия предпримет другие шаги", - заявил Юджель. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Путиным в Казани увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине. Президент России остается открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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в мире, россия, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, вооруженные силы украины, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, НАТО
Турецкий эксперт рассказал о возможности мирных переговоров по Украине

Эксперт Юджель: переговоры между Россией и Украиной могут быть в 2025 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта вряд ли состоятся до конца текущего года, но 2025-й год будет критическим и переломным, считает турецкий политолог Умур Тугай Юджель.
Все подвижки на линии боевого соприкосновения в херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, опыт российских военнослужащих и возрастающие возможности российского ВПК дают хороший эффект. Силам ВСУ, попавшим в окружение российской армии в Курской области, ничего не удается сделать, добавил российский лидер. Успехи России могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года, заявил ранее РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
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"Это (начало переговоров – ред.) зависит от слишком многих факторов. Прежде всего, это лояльность и зависимость Киева от Запада. Одни только американские выборы (президента) значат для Украины очень много. Поэтому нужно понимать, что не все в руках Украины. На мой взгляд, мирные переговоры не состоятся до конца этого года. Но я могу сказать, что 2025 год будет критическим и переломным. Возможно, будет прекращение огня или Россия предпримет другие шаги", - заявил Юджель.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Путиным в Казани увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине. Президент России остается открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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