https://ria.ru/20241101/milliardery-1981273671.html

Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года - РИА Новости, 01.11.2024

Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 26,274 миллиарда долларов; больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:53

2024-11-01T08:53

2024-11-01T08:53

экономика

россия

владимир лисин

владимир потанин

вагит алекперов

новолипецкий металлургический комбинат

норильский никель

лукойл

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 26,274 миллиарда долларов; больше всех прибавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занявший вторую строчку в рейтинге: его состояние выросло на 4,81 миллиарда долларов - до 28,8 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 ноября составляет 355,33 миллиарда долларов. Состав тройки лидеров не изменился за месяц. Самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,18 миллиарда долларов, до 32,2 миллиарда. Второе место вновь занимает Лисин (рост на 4,81 миллиарда, до 28,8 миллиарда долларов), а совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов снова на третьем месте (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда). Четвертое место, как и месяц назад, занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов: его состояние с начала года увеличилось на 4,75 миллиарда долларов - до 25,6 миллиарда. На пятой строчке остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 1,98 миллиарда долларов, до 25,5 миллиарда долларов. На шестом месте - снова бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние увеличилось на 4,2 миллиарда долларов - до 23 миллиарда. Седьмую строчку продолжает занимать Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 2,66 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда. На восьмое место с девятого поднялся основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 2,9 миллиарда долларов, до 15,2 миллиарда. А на девятое место с восьмого спустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние сократилось на 6,46 миллиарда долларов, до 14,6 миллиарда. Десятое место вновь сохранил за собой бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 1,34 миллиарда долларов, до 12,9 миллиарда). При этом состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова (17-е место) увеличилось на 47 миллионов долларов, до 9,2 миллиарда, а у основательницы компании Wildberries Татьяны Ким (21-е место) - выросло на 2,13 миллиарда долларов, до 7,63 миллиарда.

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

https://ria.ru/20241031/durov-1968735141.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир лисин, владимир потанин, вагит алекперов, новолипецкий металлургический комбинат, норильский никель, лукойл