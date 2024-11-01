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Рамос может продолжить карьеру в одном из аргентинских клубов, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 01.11.2024
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Футбол
 
08:57 01.11.2024
Рамос может продолжить карьеру в одном из аргентинских клубов, пишут СМИ

СМИ: экс-защитник "Реала" Рамос близок к продолжению карьеры в "Бока Хуниорс"

© соцсети Серхио РамосаЗащитник "Севильи" Серхио Рамос в матче Примеры
Защитник Севильи Серхио Рамос в матче Примеры - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© соцсети Серхио Рамоса
Защитник "Севильи" Серхио Рамос в матче Примеры. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в аргентинском "Бока Хуниорс", сообщает Relevo.
По информации источника, президент аргентинской команды проводил переговоры с 38-летним игроком на протяжении нескольких недель, также в них участвовал его бывший партнер по "Реалу" Фернандо Гаго, с которым они выступали в мадридском клубе с 2006 по 2012 год. Сообщается, что заработная плата испанца будет составлять около 5 миллионов евро за сезон.
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Последней командой Рамоса была испанская "Севилья", которую он покинул в июне. Рамос также выступал за "Севилью" до 2005 года, после чего перешел в мадридский "Реал", за который играл до 2021 года.
В составе "королевского клуба" защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за "ПСЖ", с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.
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