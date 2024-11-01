https://ria.ru/20241101/evropa-1981273943.html

Володин рассказал, как США управляет европейскими политиками

Володин рассказал, как США управляет европейскими политиками - РИА Новости, 01.11.2024

Володин рассказал, как США управляет европейскими политиками

Вашингтон протащил на все руководящие посты Европейского союза политиков, замешанных в коррупции, ему нужны управляемые и послушные, заявил председатель ГД... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:56

2024-11-01T08:56

2024-11-01T09:26

в мире

евросоюз

сша

вячеслав володин

роберта метсола

урсула фон дер ляйен

госдума рф

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вашингтон протащил на все руководящие посты Европейского союза политиков, замешанных в коррупции, ему нужны управляемые и послушные, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."В ноябре начнет работу условно обновленный состав Еврокомиссии, в декабре - Евросовета. Вашингтон протащил на все руководящие посты Европейского союза политиков, замешанных в коррупции. Причины понятны: ему нужны управляемые и послушные. Они готовы проводить и принимать любые выгодные для США решения в ущерб гражданам и европейским государствам", - написал он.Володин перечислил несколько имен и фактов."Урсула фон дер Ляйен - глава Еврокомиссии. По ее решению на сумму 70 миллиардов евро была произведена масштабная закупка 4,5 миллиарда доз вакцины от коронавируса, которая на тот момент не прошла необходимые испытания. По скромным подсчетам, на каждого жителя Евросоюза пришлось по девять вакцин", - отметил Володин.Председатель Госдумы считает, что лишь благодаря широкой огласке скандал перерос в следственные действия в отношении не только генерального директора фармацевтической компании, но и мужа Урсулы фон дер Ляйен."Ему принадлежит американская биотехнологическая лаборатория, работавшая над этой же вакциной. 15 ноября начнутся судебные слушания", - пояснил Володин.Также председатель ГД упомянул и Роберту Метсолу - председателя Европарламента, которая "исключила себя по новому кодексу этики из перечня членов ЕП, которые обязаны сообщать о конфликтах интересов".Володин напомнил и о скандале с Антониу Коштой, который вступит в должность председателя Европейского совета 1 декабря. По словам председателя Госдумы, в ноябре прошлого года Кошта стремительно ушёл в отставку с поста премьер-министра Португалии на фоне того, что его помощники способствовали заключению инвестиционных соглашений по проектам в сфере добычи лития и зеленого водорода."Коррупция съедает институты Евросоюза. Прокуратура ЕС на днях заявила об очередном деле о нецелевом расходовании средств группой депутатов из крупнейшей в Европарламенте фракции - Европейской народной партии. Но, как и во всех вышеописанных случаях, скорее всего, расследование будет спущено на тормозах", - заключил Володин.Председатель Госдумы отметил, что, пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами.

https://ria.ru/20241025/avstriya-1979853606.html

https://ria.ru/20240808/spg-1964494606.html

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евросоюз, сша, вячеслав володин, роберта метсола, урсула фон дер ляйен, госдума рф, еврокомиссия, европарламент