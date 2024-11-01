https://ria.ru/20241101/beglov-1981252208.html

Беглов рассказал, сколько туристов посетят Петербург по итогам 2024 года

Беглов рассказал, сколько туристов посетят Петербург по итогам 2024 года - РИА Новости, 01.11.2024

Беглов рассказал, сколько туристов посетят Петербург по итогам 2024 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург по итогам 2024 года могут посетить 10,5 миллиона туристов, что превысит рекордный уровень 2019 года, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T00:43

2024-11-01T00:43

2024-11-01T00:43

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

петергоф

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александр беглов

русский музей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург по итогам 2024 года могут посетить 10,5 миллиона туристов, что превысит рекордный уровень 2019 года, сообщил губернатор города Александр Беглов. "По итогам трех первых кварталов в прошлом году к нам прибыли 7,8 миллиона гостей. Сейчас - уже 8,7 миллиона. Рост – более 11%. Если мы сохраним этот позитивный тренд в ноябре и декабре, по итогам года получим 10,5 миллиона туристов… И превысим рекордный уровень 2019 года", - рассказал он в эфире Телеканала "78". Губернатор отметил, что удалось изменить сложившееся представление о Петербурге как о застывшем городе-музее. "Сегодня 53% наших гостей – это семьи с детьми. Они едут в современный мегаполис, наполненный живым творчеством… Раньше, когда люди приезжали к нам смотреть только Эрмитаж, Русский музей, Царское село и фонтаны Петергофа, доля возвратных туристов не превышала 18%... Сейчас каждый второй турист заявляет о желании вернуться в наш город", - сказал он. Беглов сообщил, что классические достопримечательности Петербурга дополнили новыми культурными площадками, зонами креативной индустрии, объектами современного искусства, другими точками притяжения "Новой туристской географии". По его словам, 8% турпродуктов связаны с патриотической тематикой. Они включают посещение Пискаревского мемориального кладбища, экспозиций Ленрезерва, Музея обороны и блокады Ленинграда, военной выставки на "Ленфильме". Кроме того, по словам губернатора, важным фактором привлечения новых гостей является событийный туризм. "Только за период с 2021 по 2023 год на треть расширили календарь. Сейчас в нем более 500 мероприятий. Важно сохранить уровень ключевых событий. Это не только День города или праздник "Алые паруса", у нас есть и Фестиваль света, семейный фестиваль, Фестиваль цветов, Фестиваль духовых оркестров", - сказал он. По его словам, на проведение этих и других фестивалей в следующем году будет направлено почти 800 миллионов рублей. "Сейчас наш главный резерв – это иностранные туристы. Для их привлечения будем продвигать Петербург на международных туристических ярмарках, расширять международные отраслевые контакты. За последний месяц у нас гостили представители туроператоров Узбекистана, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии... Мы еще рассчитываем на турпоток из других стран, большой интерес проявляют туристы из Индии, Турции, ряда других стран", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20241101/viza-1977288073.html

https://ria.ru/20241031/turizm-1981049519.html

санкт-петербург

петергоф

царское село

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коммерческая недвижимость, санкт-петербург, петергоф, царское село, александр беглов, русский музей, ленфильм