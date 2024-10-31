https://ria.ru/20241031/tiktok--1981025948.html

Пользователи TikTok из России пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи TikTok из России пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 31.10.2024

Пользователи TikTok из России пожаловались на сбои в работе соцсети

Россияне сообщают о сбое в работе TikTok, число жалоб по состоянию на 0:50 мск составляло чуть более 4 тысяч, а несколько ранее — превысило 5,5 тысячи, следует... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:19

2024-10-31T01:19

2024-10-31T02:08

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tiktok

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе TikTok, число жалоб по состоянию на 0:50 мск составляло чуть более 4 тысяч, а несколько ранее — превысило 5,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе сервиса стали поступать около полуночи. Самыми частыми из них стали — сбой в работе мобильного приложения, сайта, общий сбой и сбой личного кабинета. Больше всего жалоб поступает от жителей Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также Калининградской области. В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

https://ria.ru/20240929/tiktok-1975296647.html

https://ria.ru/20240731/tiktok-1963212948.html

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общество, технологии, россия, санкт-петербург, tiktok, владимир путин, ленинградская область