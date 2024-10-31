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Пользователи TikTok из России пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 31.10.2024
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01:19 31.10.2024 (обновлено: 02:08 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/tiktok--1981025948.html
Пользователи TikTok из России пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи TikTok из России пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 31.10.2024
Пользователи TikTok из России пожаловались на сбои в работе соцсети
Россияне сообщают о сбое в работе TikTok, число жалоб по состоянию на 0:50 мск составляло чуть более 4 тысяч, а несколько ранее — превысило 5,5 тысячи, следует... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:19
2024-10-31T02:08
общество
технологии
россия
санкт-петербург
tiktok
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе TikTok, число жалоб по состоянию на 0:50 мск составляло чуть более 4 тысяч, а несколько ранее — превысило 5,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе сервиса стали поступать около полуночи. Самыми частыми из них стали — сбой в работе мобильного приложения, сайта, общий сбой и сбой личного кабинета. Больше всего жалоб поступает от жителей Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также Калининградской области. В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы). TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
https://ria.ru/20240929/tiktok-1975296647.html
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общество, технологии, россия, санкт-петербург, tiktok, владимир путин, ленинградская область
Общество, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, TikTok, Владимир Путин, Ленинградская область
Пользователи TikTok из России пожаловались на сбои в работе соцсети

Российские пользователи сообщили о сбое в соцсети TikTok

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мужчина с мобильным телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе TikTok, число жалоб по состоянию на 0:50 мск составляло чуть более 4 тысяч, а несколько ранее — превысило 5,5 тысячи, следует из данных Downdetector.
Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе сервиса стали поступать около полуночи. Самыми частыми из них стали — сбой в работе мобильного приложения, сайта, общий сбой и сбой личного кабинета.
Логотип приложения TikTok - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok
29 сентября, 00:37
Больше всего жалоб поступает от жителей Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также Калининградской области.
В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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