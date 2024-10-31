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Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
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06:34 31.10.2024 (обновлено: 07:15 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/smi-1981039510.html
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) со стороны КНДР и заявил, что это демонстрирует ее решимость... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:34
2024-10-31T07:15
в мире
ким чен ын
пхеньян
японское море
баллистические ракеты
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) со стороны КНДР и заявил, что это демонстрирует ее решимость противостоять врагам, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.По данным агентства, Ким Чен Ын заявил, что "запуск МБР демонстрирует решимость противостоять врагам", которые обвинили его в эскалации ситуации в регионе. Он также заявил, что "ничто не изменит" политику КНДР по укреплению ядерного потенциала страны."Эти испытательные пуски — адекватная военная акция, которая полностью отвечает цели информирования противников, которые в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и представляли угрозу безопасности нашей Республики, о нашей способности противостоять", — цитирует Ким Чен Ына Центральное новостное агентство Кореи (ЦТАК).Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском и заявил, что к этому часу ущерба не зафиксировано.Позже министр обороны Японии Гэн Накатани сообщил журналистам в канцелярии премьер-министра о том, что запущенная КНДР ракета относилась к межконтинентальным баллистическим.По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота – 7000 километров. Полет ракеты КНДР, как заявили СМИ, был самым продолжительным за всё время пусков.
https://ria.ru/20241023/kndr-1979451310.html
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в мире, ким чен ын, пхеньян, японское море, баллистические ракеты, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, Пхеньян, Японское море, баллистические ракеты, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР

СМИ: Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР

© Фото : ЦТАККим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын . Архивное фото
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) со стороны КНДР и заявил, что это демонстрирует ее решимость противостоять врагам, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
По данным агентства, Ким Чен Ын заявил, что "запуск МБР демонстрирует решимость противостоять врагам", которые обвинили его в эскалации ситуации в регионе. Он также заявил, что "ничто не изменит" политику КНДР по укреплению ядерного потенциала страны.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет
23 октября, 02:02
"Эти испытательные пуски — адекватная военная акция, которая полностью отвечает цели информирования противников, которые в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и представляли угрозу безопасности нашей Республики, о нашей способности противостоять", — цитирует Ким Чен Ына Центральное новостное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском и заявил, что к этому часу ущерба не зафиксировано.
Позже министр обороны Японии Гэн Накатани сообщил журналистам в канцелярии премьер-министра о том, что запущенная КНДР ракета относилась к межконтинентальным баллистическим.
По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота – 7000 километров. Полет ракеты КНДР, как заявили СМИ, был самым продолжительным за всё время пусков.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Сестра Ким Чен Ына назвала Сеул и Киев невоспитанными собаками Вашингтона
22 октября, 13:44
 
В миреКим Чен ЫнПхеньянЯпонское моребаллистические ракетыКНДР (Северная Корея)
 
 
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