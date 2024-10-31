https://ria.ru/20241031/orban--1981244384.html

Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его план по Украине

Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его план по Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его план по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его "мирный план" по Украине. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:00

2024-10-31T22:00

2024-10-31T22:00

специальная военная операция на украине

украина

китай

венгрия

виктор орбан

жозеп боррель

владимир путин

оон

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его "мирный план" по Украине. "Европейцы отклонили предложение (Орбана по урегулированию конфликта на Украине - ред.)... И поэтому мы остались с китайцами, и сейчас в сентябре мы с ними организовали в ООН группу "друзья мира", она официально инициирована Китаем... И теперь мы работаем над этим", - сказал глава венгерского правительства, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche. По словам Орбана, это "грустная история". "Европейцы, которые первые же заинтересованы в перемирии и режиме прекращения огня, не могли понять, что они не должны стоять на стороне войны. У них нет задачи выиграть войну на Украине, потому что, на мой взгляд, это невозможно, и это стоит многих человеческих жизней, вместо этого у них стоит задача стоять на стороне мира, и в этом я не смог убедить ни одну из больших европейских стран, и поэтому я говорю, что у меня нет надежды на Европу", - заключил премьер. В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, китай, венгрия, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, оон, евросоюз, в мире