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Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его план по Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/orban--1981244384.html
Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его план по Украине
Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его план по Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его план по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его "мирный план" по Украине. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:00
2024-10-31T22:00
специальная военная операция на украине
украина
китай
венгрия
виктор орбан
жозеп боррель
владимир путин
оон
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его "мирный план" по Украине. "Европейцы отклонили предложение (Орбана по урегулированию конфликта на Украине - ред.)... И поэтому мы остались с китайцами, и сейчас в сентябре мы с ними организовали в ООН группу "друзья мира", она официально инициирована Китаем... И теперь мы работаем над этим", - сказал глава венгерского правительства, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche. По словам Орбана, это "грустная история". "Европейцы, которые первые же заинтересованы в перемирии и режиме прекращения огня, не могли понять, что они не должны стоять на стороне войны. У них нет задачи выиграть войну на Украине, потому что, на мой взгляд, это невозможно, и это стоит многих человеческих жизней, вместо этого у них стоит задача стоять на стороне мира, и в этом я не смог убедить ни одну из больших европейских стран, и поэтому я говорю, что у меня нет надежды на Европу", - заключил премьер. В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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украина, китай, венгрия, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, оон, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Китай, Венгрия, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, ООН, Евросоюз, В мире
Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его план по Украине

Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его мирный план по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / POOL
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не поддержали его "мирный план" по Украине.
"Европейцы отклонили предложение (Орбана по урегулированию конфликта на Украине - ред.)... И поэтому мы остались с китайцами, и сейчас в сентябре мы с ними организовали в ООН группу "друзья мира", она официально инициирована Китаем... И теперь мы работаем над этим", - сказал глава венгерского правительства, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии "Мир в Европе", организованной швейцарским изданием Weltwoche.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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16 октября, 08:00
По словам Орбана, это "грустная история".
"Европейцы, которые первые же заинтересованы в перемирии и режиме прекращения огня, не могли понять, что они не должны стоять на стороне войны. У них нет задачи выиграть войну на Украине, потому что, на мой взгляд, это невозможно, и это стоит многих человеческих жизней, вместо этого у них стоит задача стоять на стороне мира, и в этом я не смог убедить ни одну из больших европейских стран, и поэтому я говорю, что у меня нет надежды на Европу", - заключил премьер.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКитайВенгрияВиктор ОрбанЖозеп БоррельВладимир ПутинООНЕвросоюзВ мире
 
 
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