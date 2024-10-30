https://ria.ru/20241030/vybory-1980818692.html

Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией

Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией - РИА Новости, 30.10.2024

Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией

Отношения между Россией и США останутся напряженными, вне зависимости от результатов американских выборов президента, такое мнение в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T03:34

2024-10-30T03:34

2024-10-30T03:34

сша

россия

сергей карякин

дональд трамп

сергей цеков

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Отношения между Россией и США останутся напряженными, вне зависимости от результатов американских выборов президента, такое мнение в интервью РИА Новости выразил сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Если придет Трамп, то шансов на это (улучшение отношений – ред.) больше, но в целом ситуация все равно будет напряженная. Одномоментного улучшения отношений я, по крайней мере, не жду"- сказал Карякин, отвечая на вопрос о возможном изменении отношений между странами после президентских выборов в США. Ранее депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 года членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html

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сша, россия, сергей карякин, дональд трамп, сергей цеков, совет федерации рф