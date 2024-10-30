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Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией - РИА Новости, 30.10.2024
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03:34 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vybory-1980818692.html
Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией
Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией - РИА Новости, 30.10.2024
Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией
Отношения между Россией и США останутся напряженными, вне зависимости от результатов американских выборов президента, такое мнение в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:34
2024-10-30T03:34
сша
россия
сергей карякин
дональд трамп
сергей цеков
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Отношения между Россией и США останутся напряженными, вне зависимости от результатов американских выборов президента, такое мнение в интервью РИА Новости выразил сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Если придет Трамп, то шансов на это (улучшение отношений – ред.) больше, но в целом ситуация все равно будет напряженная. Одномоментного улучшения отношений я, по крайней мере, не жду"- сказал Карякин, отвечая на вопрос о возможном изменении отношений между странами после президентских выборов в США. Ранее депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 года членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html
https://ria.ru/20241028/nasilie-1980537361.html
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сша, россия, сергей карякин, дональд трамп, сергей цеков, совет федерации рф
США, Россия, Сергей Карякин, Дональд Трамп, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ
Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией

Сенатор Карякин заявил, что результаты выборов в США не изменят отношения с РФ

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Отношения между Россией и США останутся напряженными, вне зависимости от результатов американских выборов президента, такое мнение в интервью РИА Новости выразил сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США
28 октября, 03:10
"Если придет Трамп, то шансов на это (улучшение отношений – ред.) больше, но в целом ситуация все равно будет напряженная. Одномоментного улучшения отношений я, по крайней мере, не жду"- сказал Карякин, отвечая на вопрос о возможном изменении отношений между странами после президентских выборов в США.
Ранее депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 года членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В США предупредили о риске насилия на президентских выборах, пишут СМИ
28 октября, 16:55
 
СШАРоссияСергей КарякинДональд ТрампСергей ЦековСовет Федерации РФ
 
 
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