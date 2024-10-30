https://ria.ru/20241030/ukraina-1980828099.html

Сенатор рассказал, кто спровоцировал конфликт на Украине

Сенатор рассказал, кто спровоцировал конфликт на Украине - РИА Новости, 30.10.2024

Сенатор рассказал, кто спровоцировал конфликт на Украине

Украинский конфликт был спровоцирован политикой США и некоторых европейских стран, такое мнение в интервью РИА Новости выразил сенатор от парламента Крыма... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:25

2024-10-30T07:25

2024-10-30T07:25

специальная военная операция на украине

сергей карякин

совет федерации рф

сергей цеков

россия

украина

владимир путин

сша

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинский конфликт был спровоцирован политикой США и некоторых европейских стран, такое мнение в интервью РИА Новости выразил сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин. "Украинский конфликт был спровоцирован, в первую очередь, политикой США и некоторых европейских стран, которые довели ситуацию до майдана… Конечно, это жалко, потому что народы близки. Мы бы могли дружить, вместо этого идет политика по стравливанию нас с Украиной", - сказал Карякин. По словам сенатора, в последний раз он был на Украине на шахматном турнире в Киеве в середине 2013 года. "Больше, естественно, подобных турниров там не проводилось", - добавил Карякин. "И, конечно, есть там радикалы, с которыми нам совершенно не по пути и с которыми и не нужно договариваться, скажем так. Но есть адекватные украинцы, которых действительно жалко, которые стали заложниками всей этой ситуации", - подчеркнул сенатор. Комментируя перспективы завершения спецоперации, Карякин подчеркнул, что надеется на возвращение в состав РФ как можно большей исконно русской территории. "Я надеюсь, что как можно больше именно русской территории будет возвращено в Россию и как можно больше русских людей сможет спокойно у нас жить", - подчеркнул сенатор. Ранее депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 г. членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241029/ukraine-1980793793.html

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

https://ria.ru/20241030/peregovory-1980816084.html

россия

украина

сша

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сергей карякин, совет федерации рф, сергей цеков, россия, украина, владимир путин, сша