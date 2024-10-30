В Петербурге самосвал столкнулся с автокраном, есть погибший
МВД РФ: в Петербурге самосвал столкнулся с автокраном, водитель погиб
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСамосвал столкнулся с автокраном на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
Самосвал столкнулся с автокраном на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Водитель самосвала погиб при его столкновении с автокраном на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в ФКУ "Упрдор Северо-Запад" РИА Новости сообщали о том, что грузовой автомобиль и автокран столкнулись на кольцевой автодороге недалеко от поселка Новоселье Ленинградской области. В результате возникла пробка протяженностью почти 2 километра в обе стороны.
Как информирует полиция, около 13.15 мск на 87-м километре внешнего кольца КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области водитель самосвала Jac в попутном направлении столкнулся с автокраном "Камаз", который после этого наехал на ограждение и опрокинулся на встречную полосу.
"В результате ДТП водитель самосвала погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка.
Как сообщает "Упрдор Северо-Запад", на месте ДТП заняты вторая и третья полосы внешнего кольца, а также третья полоса внутреннего кольца КАД. В ближайшее время дорожные службы приступят к очистке проезжей части от рассыпавшегося песка.
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