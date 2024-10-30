https://ria.ru/20241030/peterburg-1980949486.html

В Петербурге самосвал столкнулся с автокраном, есть погибший

В Петербурге самосвал столкнулся с автокраном, есть погибший - РИА Новости, 30.10.2024

В Петербурге самосвал столкнулся с автокраном, есть погибший

Водитель самосвала погиб при его столкновении с автокраном на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:13

2024-10-30T16:13

2024-10-30T16:18

происшествия

ленинградская область

кад

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Водитель самосвала погиб при его столкновении с автокраном на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в ФКУ "Упрдор Северо-Запад" РИА Новости сообщали о том, что грузовой автомобиль и автокран столкнулись на кольцевой автодороге недалеко от поселка Новоселье Ленинградской области. В результате возникла пробка протяженностью почти 2 километра в обе стороны. Как информирует полиция, около 13.15 мск на 87-м километре внешнего кольца КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области водитель самосвала Jac в попутном направлении столкнулся с автокраном "Камаз", который после этого наехал на ограждение и опрокинулся на встречную полосу. "В результате ДТП водитель самосвала погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка. Как сообщает "Упрдор Северо-Запад", на месте ДТП заняты вторая и третья полосы внешнего кольца, а также третья полоса внутреннего кольца КАД. В ближайшее время дорожные службы приступят к очистке проезжей части от рассыпавшегося песка.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952974017.html

https://ria.ru/20241002/dtp-1976047121.html

ленинградская область

кад

санкт-петербург

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происшествия, ленинградская область, кад, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)