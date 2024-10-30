https://ria.ru/20241030/oblast--1981000414.html

Ленинградская область в топе международной премии "Мы вместе"

Ленинградская область в топе международной премии "Мы вместе" - РИА Новости, 30.10.2024

Ленинградская область в топе международной премии "Мы вместе"

Ленинградская область вошла в топ-6 номинации "Субъект Российской Федерации" международной премии "Мы вместе", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:17

2024-10-30T19:17

2024-10-30T19:17

ленинградская область

ленинградская область

россия

москва

владимир путин

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-6 номинации "Субъект Российской Федерации" международной премии "Мы вместе", сообщает пресс-служба правительства региона. "На этапе отбора субъектов оценивалась динамика развития волонтёрства, благотворительности и сектора социальных инициатив. Тут мы традиционно "на передовой": не боимся пробовать новое, искать лучшие решения, преодолевать вызовы, а главное — помогать от чистого сердца. Уже почти 1,5 миллиона ленинградцев участвуют в социальных проектах или получают помощь от них", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в благотворительных и волонтёрских инициативах число жителей региона перевалило за 38 тысяч. "Но важны не цифры, важны люди и реальные дела, которые за ними стоят. Наша большая Команда 47 — это в первую очередь дела и неравнодушные люди, которые хотят изменить свою жизнь, жизни окружающих и просто сделать добро для своей Родины", - заметил Дрозденко. В пресс-службе правительства региона добавили, что вхождение в топ-6 в номинации "Субъект РФ" международной премии "Мы вместе" говорит о том, что усилия областных властей по развитию культуры волонтёрства, благотворительности и некоммерческого сектора отмечено на федеральном уровне. Международная премия "Мы вместе" - это признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Открытое голосование продлится до 21 ноября. Победителей объявят на открытой церемонии в Москве до 8 декабря. Награды традиционно вручит президент России Владимир Путин. Также в финал номинации "Субъект Российской Федерации" прошли Ростовская, Белгородская, Оренбургская, Архангельская области и Республика Татарстан.

https://ria.ru/20241030/lenoblast--1980999144.html

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ленинградская область, россия, москва, владимир путин, александр дрозденко