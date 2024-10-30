Ленинградская область в топе международной премии "Мы вместе"
Ленинградская область в топе международной премии "Мы вместе"
Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-6 номинации "Субъект Российской Федерации" международной премии "Мы вместе", сообщает пресс-служба правительства региона.
"На этапе отбора субъектов оценивалась динамика развития волонтёрства, благотворительности и сектора социальных инициатив. Тут мы традиционно "на передовой": не боимся пробовать новое, искать лучшие решения, преодолевать вызовы, а главное — помогать от чистого сердца. Уже почти 1,5 миллиона ленинградцев участвуют в социальных проектах или получают помощь от них", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, в благотворительных и волонтёрских инициативах число жителей региона перевалило за 38 тысяч.
"Но важны не цифры, важны люди и реальные дела, которые за ними стоят. Наша большая Команда 47 — это в первую очередь дела и неравнодушные люди, которые хотят изменить свою жизнь, жизни окружающих и просто сделать добро для своей Родины", - заметил Дрозденко.
В пресс-службе правительства региона добавили, что вхождение в топ-6 в номинации "Субъект РФ" международной премии "Мы вместе" говорит о том, что усилия областных властей по развитию культуры волонтёрства, благотворительности и некоммерческого сектора отмечено на федеральном уровне.
Международная премия "Мы вместе" - это признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Открытое голосование продлится до 21 ноября. Победителей объявят на открытой церемонии в Москве до 8 декабря. Награды традиционно вручит президент России Владимир Путин.
Также в финал номинации "Субъект Российской Федерации" прошли Ростовская, Белгородская, Оренбургская, Архангельская области и Республика Татарстан.