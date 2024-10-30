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Глава МИД КНДР проведет переговоры в Москве

Глава МИД КНДР проведет переговоры в Москве - РИА Новости, 30.10.2024

Глава МИД КНДР проведет переговоры в Москве

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи проведет сегодня переговоры с официальными лицами в Москве, программа визита не раскрывается, но, как сообщило накануне... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:25

2024-10-30T10:25

2024-10-30T21:22

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи проведет сегодня переговоры с официальными лицами в Москве, программа визита не раскрывается, но, как сообщило накануне Посольство России в Пхеньяне, поездка министра проходит "в рамках стратегического диалога", договоренность об активизации которого была достигнута лидерами двух стран на саммите в июне. По данным агентства ЦТАК, Цой Сон Хи вылетела из Пхеньяна в Россию еще 28 октября. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, во вторник глава МИД КНДР находилась во Владивостоке, а в среду проведет переговоры в Москве. При этом источник не стал уточнять, с кем именно будут переговоры. Посольство России в КНДР, в свою очередь, указывало, что стороны планируют регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики "как на высшем дипломатическом уровне, так и между курирующими заместителями министров иностранных дел и руководителями структурных подразделений". Делать это предполагается в соответствии с духом и буквой подписанного в июне нового базового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Активизация обменов Последний раз глава МИД КНДР посещала Москву с официальным визитом в середине января, но тогда это был визит в составе правительственной делегации, которую возглавляла Цой Сон Хи. В ходе пятидневного пребывания в российской столице у делегации КНДР была обширная программа: министр возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а также посетила парк "Зарядье", где ознакомилась с выставкой советского художника Павла Филонова и побывала в 3D-кинотеатре, посмотрев фильм об основных достопримечательностях России. Шестнадцатого января Цой Сон Хи провела переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как отмечал тогда МИД России, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних связей "с упором на реализацию договоренностей сентябрьского саммита лидеров двух государств на космодроме Восточный, включая график предстоящих политических контактов". Кроме того, было выражено общее мнение относительно необходимости поддержания "заданного темпа взаимодействия в практических областях и дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы". В ходе переговоров Цой Сон Хи отметила важность активизации обмена делегациями на разных уровнях и организации разнообразных политических и культурных мероприятий в год 75-летия заключения первого соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между двумя странами. Глава МИД России также заявлял о планах продолжить доверительный диалог по ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии, указав на принципиальную позицию России в пользу комплексного справедливого урегулирования существующих проблем и "налаживания переговорного процесса без каких-либо предварительных условий". В тот же день главы МИД двух стран доложили о своих договоренностях президенту России Владимиру Путину. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на встрече с Цой Сон Хи главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений, стороны также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и обменялись мнениями по наиболее актуальным международным делам. Песков также подчеркнул, что КНДР является "очень важным партнером" России, страны нацелены на дальнейшее развитие отношений во всех областях, "включая и чувствительные области". По данным ЦТАК, в ходе беседы в Кремле стороны обсудили вопросы совместного процветания и развития, а также обеспечения мира и безопасности в регионе. В своем заявлении по итогам визита в России аппарат помощников министра отметил, что КНДР "высоко оценила важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса мира, выразила надежду, что и впредь Россия будет придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях и тем вносить огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности, установление равного и справедливого миропорядка". Кроме того, 17 января Цой Сон Хи, как сообщалось, встретилась с вице-премьером России Александром Новаком и обсудила "практические вопросы по активизации и расширению двусторонних обменов и проектов сотрудничества в разных сферах, включая торговлю и экономику, в соответствии с новыми стратегическими высотами, на которые вышли корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества". В этой беседе приняли участие члены правительственной делегации КНДР и заинтересованные лица России, в том числе замминистра транспорта. Стратегический диалог При этом во время предыдущего визита в Москву в ноябре 2019 года в должности заместителя министра иностранных дел Цой Сон Хи также обсуждала вопросы "двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития" с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. Как сообщало Минобороны, замглавы МИД КНДР тогда находилась в Москве для участия в "стратегическом диалоге по линии внешнеполитических ведомств двух стран". В своей поздравительной телеграмме по случаю Дня России, направленной Сергею Лаврову в преддверии визита Владимира Путина в Пхеньян в июне этого года, Цой Сон Хи отмечала, что внешнеполитические ведомства двух стран "играют роль драйвера на (нынешнем. — Прим. ред.) этапе практической реализации договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите" на космодроме Восточный. Она выражала уверенность, что это позволит "укрепить и поднять на новый уровень корейско-российские отношения", и выражала радость по поводу того, что российский народ "смело преодолевает всевозможные вызовы и препятствия и добивается больших успехов" на пути реализации "настоящей международной справедливости". В ходе встречи с российским министром 17 сентября по пути в Санкт-Петербург на первый Женский форум БРИКС Цой Сон Хи также провела с Лавровым "полезный обмен мнениями по расширению и развитию двусторонних отношений во всех сферах, а также дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества на международной арене в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией". По мнению заведующего Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгия Толораи, Москве и Пхеньяну важно продолжать стратегический диалог с периодической сверкой часов и обсуждением насущных проблем в условиях динамично развивающейся ситуации как на Корейском полуострове, так и в российско-корейских отношениях. В комментарии РИА Новости он также отметил, что отдельной темой переговоров может стать взаимодействие на мировой арене. "Как вы знаете, Украина предложила созвать заседание Совета Безопасности ООН по поводу обвинений в направлении северокорейских войск (в Россию. — Прим. ред.). <...> Очевидно, как-то реагировать на эту ситуацию надо, реагировать совместно, раз это касается двух стран, поэтому вопрос согласования позиций перед лицом враждебных действий также важен", — отметил востоковед. Совместное реагирование В понедельник миссия Швейцарии в СБ ООН, председательствующей в Совете в октябре, сообщила, что Совбез в среду по запросу Украины проведет заседание в связи с заявлениями о якобы отправке войск КНДР в Россию. В ходе неформальной встречи СБ ООН, прошедшей 26 октября, первый секретарь миссии страны Ким Иль Ха назвал обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" США и их союзников, с целью замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. При этом Россия еще в середине месяца запросила на 31 октября заседание о поставках западного оружия на Украину и их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса. В ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня Россия и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Ранее Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи — это суверенное дело России и КНДР — только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

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Ольга Фомченкова

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