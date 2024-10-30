https://ria.ru/20241030/dtp-1980916934.html

На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран

На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран - РИА Новости, 30.10.2024

На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран

Грузовой автомобиль и автокран столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга недалеко от поселка Новоселье Ленинградской области, в результате... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:30

2024-10-30T14:30

2024-10-30T15:17

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

кад

гаи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Грузовой автомобиль и автокран столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга недалеко от поселка Новоселье Ленинградской области, в результате возникла пробка протяженностью почти 2 километра, сообщили РИА Новости в ФКУ "Упрдор Северо-Запад". "В районе населенного пункта Новоселье на 87-м километре КАД произошло столкновение грузового автомобиля и автокрана... Протяженность пробки составляет 1,8 километра в одну сторону и 1,8 километра в другую", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Комментарием ГАИ по поводу этого ДТП РИА новости пока не располагает.

https://ria.ru/20241021/tjagach-1979091466.html

санкт-петербург

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, кад, гаи