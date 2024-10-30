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На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран - РИА Новости, 30.10.2024
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14:30 30.10.2024 (обновлено: 15:17 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/dtp-1980916934.html
На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран
На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран - РИА Новости, 30.10.2024
На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран
Грузовой автомобиль и автокран столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга недалеко от поселка Новоселье Ленинградской области, в результате... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:30
2024-10-30T15:17
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
кад
гаи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Грузовой автомобиль и автокран столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга недалеко от поселка Новоселье Ленинградской области, в результате возникла пробка протяженностью почти 2 километра, сообщили РИА Новости в ФКУ "Упрдор Северо-Запад". "В районе населенного пункта Новоселье на 87-м километре КАД произошло столкновение грузового автомобиля и автокрана... Протяженность пробки составляет 1,8 километра в одну сторону и 1,8 километра в другую", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Комментарием ГАИ по поводу этого ДТП РИА новости пока не располагает.
https://ria.ru/20241021/tjagach-1979091466.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, кад, гаи
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, КАД, ГАИ
На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран

На КАД в Ленинградской области столкнулись грузовик и автокран, возникла пробка

© Кадр видео из соцсетейДТП на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. 30 октября 2024
ДТП на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. 30 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
ДТП на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. 30 октября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Грузовой автомобиль и автокран столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга недалеко от поселка Новоселье Ленинградской области, в результате возникла пробка протяженностью почти 2 километра, сообщили РИА Новости в ФКУ "Упрдор Северо-Запад".
"В районе населенного пункта Новоселье на 87-м километре КАД произошло столкновение грузового автомобиля и автокрана... Протяженность пробки составляет 1,8 километра в одну сторону и 1,8 километра в другую", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Комментарием ГАИ по поводу этого ДТП РИА новости пока не располагает.
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