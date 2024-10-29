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"Молодежь и мастодонты". В России открылся форум молодых ученых - РИА Новости, 29.10.2024
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Наука
 
18:46 29.10.2024 (обновлено: 18:55 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/uchenye-1980763119.html
"Молодежь и мастодонты". В России открылся форум молодых ученых
"Молодежь и мастодонты". В России открылся форум молодых ученых - РИА Новости, 29.10.2024
"Молодежь и мастодонты". В России открылся форум молодых ученых
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" стартовал в Самарском национальном исследовательском университете имени академика... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:46
2024-10-29T18:55
общество
россия
андрей фурсенко
болонский университет
российская академия наук
самарский университет
самара
наука
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САМАРА, 29 окт — РИА Новости. XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" стартовал в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Как передает корреспондент РИА Новости, на конкурс поступило более трех тысяч заявок от молодых ученых, из которых были отобраны 350 лучших научно-исследовательских работ по десяти научным направлениям (включая гуманитарные науки, IT, науки о жизни и медицине, физику, химию и др.).Среди известных спикеров в этом году заявлены почетный профессор иммунологии Болонского университета Франчески Клаудио, именной профессор отделения физиологии Юго-Западного Медицинского Центра Университета Штата Техас Илья Безпрозванный, академик РАН, профессор психиатрии Школы медицины Массачусетского технологического университета Евгений Рогаев и др."Форум уникален тем, что на одной площадке собираются как ученые с мировым именем, так и молодые исследователи, которые делают свои первые шаги в научной сфере", — заявил в своем приветственном слове помощник президента РФ Андрей Фурсенко.По его словам, очень важна связь молодежного научного форума с реализуемой программой мегагрантов, которая направлена на привлечение к работе в России ведущих ученых. "Они оказывают серьезное влияние на формирование нового поколения исследователей и позволяют им овладеть лучшими практиками", — добавил он.Между тем, как сообщил на церемонии открытия форума директор департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Антон Шашкин, российская наука одна из самых молодых: более 40 процентов ученых — люди до 39 лет."Это результат системной работы: молодежь вошла в нашу науку, появилась целая линейка грантов (РНФ, программа мегагрантов и др.)", — отметил он, добавив, что каждый желающий себя проявить в науке может пройти эту дорогу, не чувствуя себя нуждающимся.Ректор Самарского университета Владимир Богатырев, общаясь с журналистами, подчеркнул значимость форума не только для университета, но и для всей страны в целом."Мы решаем задачи привлечения молодежи в науку, задачи обмена опытом и генерации новых идей. Это такой симбиоз, когда мы с одной стороны привлекаем умудренных опытом академиков, а с другой — приглашаем бакалавров, магистров, аспирантов… Все вместе они обмениваются научными идеями, а это и рождает новую науку и новые технологии", — добавил ректор.Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.
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общество, россия, андрей фурсенко, болонский университет, российская академия наук, самарский университет, самара, наука, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Андрей Фурсенко, Болонский университет, Российская академия наук, Самарский университет, Самара, Наука, Социальный навигатор, СН_Образование, Наука

"Молодежь и мастодонты". В России открылся форум молодых ученых

© Фото : Самарский университет/Олеся ОринаXI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
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САМАРА, 29 окт — РИА Новости. XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" стартовал в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Как передает корреспондент РИА Новости, на конкурс поступило более трех тысяч заявок от молодых ученых, из которых были отобраны 350 лучших научно-исследовательских работ по десяти научным направлениям (включая гуманитарные науки, IT, науки о жизни и медицине, физику, химию и др.).
Среди известных спикеров в этом году заявлены почетный профессор иммунологии Болонского университета Франчески Клаудио, именной профессор отделения физиологии Юго-Западного Медицинского Центра Университета Штата Техас Илья Безпрозванный, академик РАН, профессор психиатрии Школы медицины Массачусетского технологического университета Евгений Рогаев и др.
«
"Форум уникален тем, что на одной площадке собираются как ученые с мировым именем, так и молодые исследователи, которые делают свои первые шаги в научной сфере", — заявил в своем приветственном слове помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
© Фото : Самарский университет/Олеся ОринаXI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
По его словам, очень важна связь молодежного научного форума с реализуемой программой мегагрантов, которая направлена на привлечение к работе в России ведущих ученых. "Они оказывают серьезное влияние на формирование нового поколения исследователей и позволяют им овладеть лучшими практиками", — добавил он.
Между тем, как сообщил на церемонии открытия форума директор департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Антон Шашкин, российская наука одна из самых молодых: более 40 процентов ученых — люди до 39 лет.
"Это результат системной работы: молодежь вошла в нашу науку, появилась целая линейка грантов (РНФ, программа мегагрантов и др.)", — отметил он, добавив, что каждый желающий себя проявить в науке может пройти эту дорогу, не чувствуя себя нуждающимся.
© Фото : Самарский университет/Олеся ОринаXI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
1 из 6
© Фото : Самарский университет/Олеся ОринаXI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
2 из 6
© Фото : Самарский университет/Олеся ОринаXI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
3 из 6
© Фото : Самарский университет/Олеся ОринаXI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
4 из 6
© Фото : Самарский университет/Олеся ОринаXI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
5 из 6
© Фото : Самарский университет/Олеся ОринаXI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
6 из 6
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
1 из 6
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
2 из 6
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
3 из 6
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
4 из 6
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
5 из 6
XI Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева
© Фото : Самарский университет/Олеся Орина
6 из 6
Ректор Самарского университета Владимир Богатырев, общаясь с журналистами, подчеркнул значимость форума не только для университета, но и для всей страны в целом.
"Мы решаем задачи привлечения молодежи в науку, задачи обмена опытом и генерации новых идей. Это такой симбиоз, когда мы с одной стороны привлекаем умудренных опытом академиков, а с другой — приглашаем бакалавров, магистров, аспирантов… Все вместе они обмениваются научными идеями, а это и рождает новую науку и новые технологии", — добавил ректор.
Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.
 
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