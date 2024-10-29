https://ria.ru/20241029/taksi-1980537548.html

"Россияне заплатят за все". В Москве приняли сложное решение

"Россияне заплатят за все". В Москве приняли сложное решение - РИА Новости, 29.10.2024

"Россияне заплатят за все". В Москве приняли сложное решение

Цены на такси в России стремительно растут: так отрасль пытается решить многочисленные проблемы, которые накопились за несколько лет. Однако участники рынка и... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:00

2024-10-29T08:00

2024-10-29T12:16

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Цены на такси в России стремительно растут: так отрасль пытается решить многочисленные проблемы, которые накопились за несколько лет. Однако участники рынка и эксперты сомневаются, что это поможет."Это поможет"Поездки на такси дорожают по всей стране уже не первый год. В 2024-м средний чек по России приближается к 500 рублям, в Москве — к 800. В конце октября стало известно об очередном повышении цен, прежде всего в столице.Агрегатор "Яндекс.Такси", на долю которого приходится, по некоторым данным, до 96 процентов поездок по городу, поспешил успокоить: изменения коснутся только тарифа "Комфорт", а средний чек для потребителя вырастет не более чем на три-четыре процента."Это поможет привлечь для выполнения заказов больше водителей в условиях их растущей нехватки. Также корректировка тарифов позволит частично компенсировать партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей", — объяснила РИА Новости представитель пресс-службы компании "Яндекс" Александра Репьева.Она опровергла данные о том, что рост превысит 20 процентов от нынешней цены.Эксперты же считают, что стоимость поездок будет увеличиваться и дальше, поскольку другого выбора у отрасли, кажется, просто нет. Это относится как к крупным агрегаторам, так и к небольшим местным компаниям."Такое себе удовольствие"Не только перевозчики сегодня испытывают дефицит рабочих рук: уровень безработицы в России в июне 2024-го снизился до 2,4%. Проблему усугубила ситуация с мигрантами. Часть водителей из ближнего зарубежья уехала сама — не устроил подешевевший рубль. Другую "попросили на выход": в последнее время в стране усилили борьбу с нелегалами.По словам самих таксистов, это уже сказалось на кошельке клиентов."На самом деле цена растет уже давно, — говорит Сергей, таксист из Домодедово. — Но большой всплеск стоимости был в конце прошлого года, когда из-за курса и антимигрантских рейдов поуезжали киргизы. Раньше они работали в основном на тарифе "Эконом". Теперь выходишь на линию — вообще никого".На привлекательность профессии влияют и другие особенности текущего времени. Среди них — проблемы со спутниковой навигацией в центре Москвы. Некоторые вовсе отказываются выезжать, если конечный пункт в пределах Третьего транспортного кольца."Вот, представь, в час пик тебе надо на заказ, а навигатор показывает, что ты не на Берсеневской набережной, а вообще непонятно где. Особенно по всяким небольшим улочкам в центре плутать — такое себе удовольствие. Поэтому машин меньше. Само собой, и цена выше", — отмечает Сергей.Сегодня примерно пятая часть машин в таксопарках простаивает. "Если в 2023-м нехватка кадров составляла 72 тысячи человек, то к концу 2024-го этот показатель может увеличиться до 130 тысяч водителей", — считает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.Сорок четыре месяцаКроме того, за последние четыре года кардинальным образом изменилась "экономика автомобилей". Привычные иномарки покинули российский рынок, а китайские авто на нем недавно, поэтому пока сложно оценивать их долговечность. Параллельный же импорт, отмечают в отрасли, осложнен крайне высоким утилизационным сбором. Эту меру ввели, в частности, для поддержки отечественных автопроизводителей — но и их продукция за несколько лет подорожала в разы."Например, Lada Vesta SW, которая в ноябре 2020-го продавалась по 759 900 рублей, в ноябре 2024-го стоит от 1 525 000. Это делает повышение цен ожидаемым и необходимым для отрасли", — говорит основатель сервиса taxiCRM и компании PayPeople Вадим Чермошенцев.По словам Евгения Черных, генерального директора сервиса Exodrive, с 2020-го втрое вырос срок, за который таксопарк перестает быть убыточным для перевозчика, — до 44 месяцев. Этот показатель зависит в том числе от качества вождения. "Среди водителей далеко не все профи — это тоже сказывается на затратах парка", — указывает эксперт.Еще один важный фактор повышения цен, по словам участников рынка, — значительное усиление госрегулирования. Так, с 1 сентября владельцев таксопарков обязали приобретать новый вид страховки в дополнение к ОСАГО — полис ОСГОП (договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров).Тарифы — от 1300 до 5400 рублей в год на один автомобиль, хотя, по данным страховщиков, чаще всего договоры заключают в диапазоне трех — трех с половиной тысяч. Таким образом, в день на один автомобиль приходится чуть более десяти рублей. Вроде бы немного, но именно из таких мелких факторов складывается высокая себестоимость поездок.Пятнадцатые в миреЭти и другие обстоятельства, похоже, сделали повышение цен неизбежным. "Даже небольшая прибавка может помочь, поскольку в условиях текущего ценообразования отрасль была на грани кризиса. Если бы тарифы остались на прежнем уровне, через два года мы бы столкнулись с серьезными проблемами: таксопарки работали бы на старых и неисправных автомобилях, что увеличивало бы риск аварий и снижало качество обслуживания", — поясняет Чермошенцев.Однако некоторые эксперты считают, что на обещанных трех-четырех процентах рост не остановится. "На самом деле этот показатель будет существенно выше", — отмечает Тузов.По его словам, нынешнее повышение тарифов не сможет решить многие проблемы, особенно кадровую."Сами трудоустроенные в отрасли не считают, что текущий рост тарифов поспособствует привлечению кадров в сегмент. На оплате труда водителей индексация стоимости поездки, скорее всего, не отразится, — говорит он. — В целом количество заказов после повышения цен на поездки может сократиться, особенно в мегаполисах, где идет активное развитие общественного транспорта и мобильной городской среды".Другие специалисты уверены, что у компаний еще остались возможности повысить эффективность даже в текущих условиях: для этого нужно оптимизировать работу."Есть парки, которые активно используют программы удержания водителей, мотивацию, поэтому дефицита кадров не испытывают. Важно менять подход к работе с водителями", — считает Евгений Черных.По его мнению, рынок такси остается перспективной сферой: те игроки, которые смогут эффективно адаптироваться к новым условиям, сохранят свои позиции и даже усилят их.Отметим, что российское такси — далеко не самое дорогое: страна занимает 15-е место в мире по стоимости такой услуги (в среднем поездка обойдется в 0,47 доллара за километр пути, тогда как среднемировое значение — 1,5 доллара). То есть ценам есть куда расти. И что бы ни происходило в отрасли в ближайшем будущем, платить за это, как всегда, придется клиентам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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