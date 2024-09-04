https://ria.ru/20240904/taksisty-1970611687.html

Российские таксисты за три дня оформили девять тысяч договоров ОСГОП

Российские таксисты за три дня оформили девять тысяч договоров ОСГОП - РИА Новости, 04.09.2024

Российские таксисты за три дня оформили девять тысяч договоров ОСГОП

Российские таксисты за три дня в сентябре оформили 9 тысяч договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), сказал глава... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:33

2024-09-04T18:33

2024-09-04T18:42

авто

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские таксисты за три дня в сентябре оформили 9 тысяч договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), сказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на конференции "Новые требования к такси: что изменится для пассажиров?". Система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров с 1 сентября 2024 года в РФ распространяется на перевозки легковыми такси, соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в июне 2023 года. Согласно закону, все перевозчики легковыми такси в России должны оформить полис ОСГОП. Он должен защитить клиентов во время поездки. Теперь в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров такси возмещение будет выплачиваться из лимита не 500 тысяч рублей, как по ОСАГО, а из расчета двух миллионов рублей. "За первые три дня было заключено 9 тысяч договоров ОСГОП по транспортным средствам. Мы видим, как страховые компании активно взаимодействуют, осуществляют эту работу. Большое спасибо компании "Яндекс", которая к этому подключилась. И я напомню, что они тоже вместе с нами, с российскими союзом автостраховщиков и НССО обсуждают, какие можно реализовать в данном случае варианты по оформлению правильной работы по ОСГОП. И мне кажется, что действительно это закон важный", - сказал Уфимцев. "Тариф… регулируется со стороны Банка России. Максимальная планка там 5400 рублей, но пока первые договора, которые заключаются, средняя премия, около 3-3,5 тысячи рублей в год. То есть в день это 10 рублей на одно транспортное средство. Поэтому мне кажется, что это вполне справедливый нормальный тариф", - добавил он. В свою очередь заместитель директора департамента ВСС Михаил Порватов заявил, что пострадавший пассажир такси получит выплату по закону об ОСГОП в любом случае, так как страховщикам экономически не выгодно уклоняться от выплат, кроме того, законодательство не предусматривает оснований для отказа в страховой выплате пассажиру по ОСГОП из-за несоответствия водителей каким-то требованиям. Президент ВСС добавил, что введение закона об ОСГОП для таксистов также улучшает ситуацию с приобретением полисов ОСАГО: сейчас среднее количество договоров, которые заключаются в месяц именно по такси, составляет уже 27 тысяч полисов, при этом средняя премия падает относительно начала года. Средняя премия по такси по ОСАГО была 26 тысяч рублей в рамках всей России, сейчас 24,9 тысячи. Уфимцев также напомнил, что за август месяц было продано коротких полисов ОСАГО на 1-2 дня для таксистов 102 тысячи, средняя цена короткого полиса на 1-2 дня - 134 рубля.

https://ria.ru/20240403/taksi-1937511653.html

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авто, россия, евгений уфимцев, владимир путин, яндекс, осаго