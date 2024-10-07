https://ria.ru/20241007/migranty-1976765906.html

В Домодедово нашли более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет

В Домодедово нашли более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет - РИА Новости, 07.10.2024

В Домодедово нашли более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет

Правоохранители в подмосковном Домодедово в ходе рейда в хостеле и общежитиях выявили более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:44

2024-10-07T13:44

2024-10-07T13:59

россия

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация с нелегальными мигрантами

происшествия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правоохранители в подмосковном Домодедово в ходе рейда в хостеле и общежитиях выявили более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, а также 25 нелегалов, сообщили РИА Новости в военном следственном управлении СК РФ по Московскому военному округу. Рейды провели военные следователи совместно с полицейскими. "Проведен рейд в хостеле в Домодедово Московской области, а также иных местах многолюдного проживания. В ходе проведенных мероприятий выявлено более 280 лиц, приобретших гражданство РФ, но не исполнивших обязанность по постановке на воинский учет... Кроме того, выявлено 25 лиц, находившихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства", - сказали в ведомстве. В управлении отметили, что уклонисты доставлены в военный комиссариат для решения вопроса о постановке на воинский учет и призыве на военную службу.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами, происшествия