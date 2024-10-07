https://ria.ru/20241007/migranty-1976765906.html
В Домодедово нашли более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет
В Домодедово нашли более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет - РИА Новости, 07.10.2024
В Домодедово нашли более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет
Правоохранители в подмосковном Домодедово в ходе рейда в хостеле и общежитиях выявили более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:44
2024-10-07T13:44
2024-10-07T13:59
россия
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация с нелегальными мигрантами
происшествия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правоохранители в подмосковном Домодедово в ходе рейда в хостеле и общежитиях выявили более 280 иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, а также 25 нелегалов, сообщили РИА Новости в военном следственном управлении СК РФ по Московскому военному округу. Рейды провели военные следователи совместно с полицейскими. "Проведен рейд в хостеле в Домодедово Московской области, а также иных местах многолюдного проживания. В ходе проведенных мероприятий выявлено более 280 лиц, приобретших гражданство РФ, но не исполнивших обязанность по постановке на воинский учет... Кроме того, выявлено 25 лиц, находившихся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства", - сказали в ведомстве. В управлении отметили, что уклонисты доставлены в военный комиссариат для решения вопроса о постановке на воинский учет и призыве на военную службу.
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россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация с нелегальными мигрантами, Происшествия
В Домодедово нашли более 280 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет
В хостеле в Домодедово выявили более 280 бывших мигрантов-уклонистов