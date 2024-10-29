https://ria.ru/20241029/orden-1980779859.html

Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана орденом "Славы и чести"

Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана орденом "Славы и чести" - РИА Новости, 29.10.2024

Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана орденом "Славы и чести"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева орденом Славы и Чести, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:49

2024-10-29T18:49

2024-10-29T18:49

сергей меликов

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева орденом Славы и Чести, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Сегодня мы с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди Абдулаевым и архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Это была очень теплая встреча. Она началась с вручения нашему муфтию ордена "Славы и Чести", второго по старшинству ордена Русской православной церкви", – написал Меликов. Он отметил, что этой наградой "патриарх оценил ту огромную работу, которую проводит шейх Ахмад Афанди каждый день". Ранее таким же орденом был отмечен архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

https://ria.ru/20240728/orden-1962501210.html

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сергей меликов, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, республика дагестан