https://ria.ru/20241029/orden-1980779859.html
Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана орденом "Славы и чести"
Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана орденом "Славы и чести" - РИА Новости, 29.10.2024
Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана орденом "Славы и чести"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева орденом Славы и Чести, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:49
2024-10-29T18:49
2024-10-29T18:49
сергей меликов
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева орденом Славы и Чести, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Сегодня мы с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди Абдулаевым и архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Это была очень теплая встреча. Она началась с вручения нашему муфтию ордена "Славы и Чести", второго по старшинству ордена Русской православной церкви", – написал Меликов. Он отметил, что этой наградой "патриарх оценил ту огромную работу, которую проводит шейх Ахмад Афанди каждый день". Ранее таким же орденом был отмечен архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
https://ria.ru/20240728/orden-1962501210.html
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сергей меликов, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, республика дагестан
Сергей Меликов, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Республика Дагестан
Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана орденом "Славы и чести"
Патриарх Кирилл наградил муфтия Дагестана Абдулаева орденом "Славы и чести"