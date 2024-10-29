https://ria.ru/20241029/forum-1980768412.html

Форум "Есть ли будущее у экспорта?" пройдет в Смоленске

Форум "Есть ли будущее у экспорта?" пройдет в Смоленске - РИА Новости, 29.10.2024

Форум "Есть ли будущее у экспорта?" пройдет в Смоленске

Международный форум "Есть ли будущее у экспорта?" пройдет впервые 21 ноября в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:05

2024-10-29T18:05

2024-10-29T18:05

смоленская область

смоленск

россия

севастополь

василий анохин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Международный форум "Есть ли будущее у экспорта?" пройдет впервые 21 ноября в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Участники форума смогут узнать, как изменится система государственной поддержки экспорта в ближайшем будущем, а также какими новыми компетенциями должен обладать успешный специалист в сфере внешнеэкономической деятельности. Ключевыми событиями программы мероприятия станут: пленарное заседание "Есть ли будущее у экспорта?" и запуск сотрудничества систем сертификации "Сделано в Смоленске" и "Сделано в России" для продвижения товаров из региона на зарубежные рынки", - написал губернатор. В форуме планируется участие представителей основных российских федеральных регуляторов в сфере ВЭД – Минпромторга, Минэкономразвития, Минтранса и Минобрнауки России, экспертов Российского экспортного центра, делегаций Севастополя и Санкт-Петербурга, регионов Беларуси и Казахстана. Форум "Есть ли будущее у экспорта?" будет полезен предпринимателям, которые планируют или уже поставляют свои товары за рубеж, специалистам в сфере ВЭД. "Приглашаем смоленских предпринимателей к участию в международном форуме!" - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20241028/anokhin-1980564148.html

https://ria.ru/20241024/derevya-1979805343.html

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смоленск, россия, севастополь, василий анохин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)