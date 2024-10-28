https://ria.ru/20241028/ukraina-1980177389.html

Освобождение Украины от фашистских захватчиков

Освобождение Украины от фашистских захватчиков - РИА Новости, 28.10.2024

Освобождение Украины от фашистских захватчиков

Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:55

2024-10-28T00:55

2024-10-28T00:55

справки

украина

великая отечественная война (1941-1945)

история

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Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.В ходе наступления немецко-фашистские войска встретили ожесточенное сопротивление. Свидетельством тому стало крупнейшее танковое сражение под Дубно – Луцком – Бродами в конце июня 1941 года, оборона Киева, продолжавшаяся с июля по сентябрь 1941 года, оборона Одессы, длившаяся с 5 августа по 16 октября 1941 года. Однако ко второй декаде июля 1941 года фашистские войска захватили Западную Украину, в августе-сентябре в руках немцев оказалась Левобережная Украина. 24 октября пал Харьков. К 4 ноября советские войска отошли на линию Балаклея – Артемовск – Пугачев – Хопры. Большая часть Донбасса оказалась оккупированной. В декабре 1942 года, после завершения окружения 6-й армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом (ныне Волгоград), наступающие советские войска освободили первые украинские села и города в Восточном Донбассе.С января 1943 года по осень 1944 года велись бои за освобождение всей территории Украины. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. На территории Украины Красная армия провела в общей сложности 15 наступательных операций.Основные события освобождения Украины произошли летом 1943 года. Одержав победу на Курской дуге, советские войска развили успех и, преследуя отступающих гитлеровцев, вступили на территорию Харьковщины и Донбасса. 23 августа 1943 года в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции "Румянцев" был освобожден Харьков.Одним из величайших сражений стала Битва за Днепр – совокупность наступательных и оборонительных операций советских войск, проведенных в августе-декабре 1943 года. В Битве за Днепр участвовали около четырех миллионов человек, фронт растянулся почти на 750 километров. Битва за Днепр проходила в два этапа: на первом (13 августа – 21 сентября) были проведены Черниговско-Полтавская и Донбасская операции, в результате которых советские войска вышли к Днепру; на втором (22 сентября – 23 декабря) советские войска захватили 23 плацдарма на правом берегу Днепра и провели наступательную и оборонительную Киевские операции, Нижнеднепровскую операцию и др. В августе-декабре 1943 года войска Красной Армии разгромили свыше 60 дивизий противника, освободили Левобережную Украину и часть Правобережной Украины, Донбасс.24 декабря 1943 года началась Днепровско-Карпатская операция – одна из крупнейших стратегических операций Второй мировой войны, включавшая в себя Житомирско-Бердичевскую (с 24 декабря 1943 года по 15 января 1944 года), Кировоградскую (с 5 по 10 января), Корсунь-Шевченковскую (с 24 января по 17 февраля 1944 года), Ровно-Луцкую (с 27 января по 11 февраля), Никопольско-Криворожскую (30 января – 29 февраля), Проскуровско-Черновицкую (с 4 марта по 17 апреля), Уманско-Ботошанскую (с 5 марта по 17 апреля), Березнеговато-Снигиревскую (с 6 по 18 марта) и другие операции.В результате Днепровско-Карпатской операции советские войска освободили Правобережную Украину.В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции (с 13 июля по 29 августа 1944 года) советские войска разгромили стратегическую группировку противника – группу армий "Северная Украина", освободили от оккупантов города Львов и Рава-Русская. Завершила освобождение Украины Восточно-Карпатская операция (8 сентября – 28 октября 1944 года).Свободу народам Украины принесли все четыре Украинских фронта, которыми в разное время командовали такие известные советские полководцы, как Георгий Жуков, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Николай Ватутин, Иван Конев.В ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова. Оккупанты уничтожили свыше 16 тысяч промышленных предприятий.Общие потери населения Украины за время оккупации оцениваются в 8-10 миллионов человек. Местом одного из самых массовых убийств мирного населения стало киевское урочище Бабий Яр. Там было уничтожено порядка 150 тысяч евреев, пациенты киевских лечебных учреждений и простые горожане, выступившие против гитлеровской оккупации. Всего в 1941-1944 годах на Украине были убиты свыше 1,5 миллионов евреев – четверть от общего числа жертв Холокоста.На территории Украины произошло преступление, которое историки считают самым массовым единовременным убийством за всю Вторую мировую войну. 1-2 марта 1943 года бойцы СС, украинской вспомогательной полиции и венгерской армии уничтожили в ходе карательной акции практически все население поселка Корюковка Черниговской области – около 6,7 тысячи человек.Множество людей погибли вследствие созданных гитлеровцами нечеловеческих условий существования, от голода и болезней. Около 2,5 миллиона жителей Украины нацисты угнали в рабство.В 2009 году указом президента Виктора Ющенко 28 октября было официально установлено Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. В 2015-м Верховная рада приняла пакет "декоммунизационных законов", предусматривающих запрет использования советской символики и героизацию так называемых "борцов за независимость Украины". Под ними понимаются лица, воевавшие на стороне гитлеровской Германии и причастные к массовым убийствам мирного населения УССР, в частности члены сформированной из бывших полицаев УПА*. После принятия закона "о декоммунизации" на Украине начался массовый снос памятников советским воинам-освободителям. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, украина, великая отечественная война (1941-1945), история