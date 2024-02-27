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Во Франции назвали противоречивым молчание о сносе памятников на Украине - РИА Новости, 27.02.2024
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03:45 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929679540.html
Во Франции назвали противоречивым молчание о сносе памятников на Украине
Во Франции назвали противоречивым молчание о сносе памятников на Украине - РИА Новости, 27.02.2024
Во Франции назвали противоречивым молчание о сносе памятников на Украине
Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Николя Саркози, Арно Кларсфельд назвал в соцсети X противоречивым для Европы... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T03:45
2024-02-27T03:45
в мире
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Николя Саркози, Арно Кларсфельд назвал в соцсети X противоречивым для Европы молчание о сносе советских памятников и переименование проспектов в честь пособников нацистов на Украине. "Европа была построена на победе над нацизмом, и для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание в то время, как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом, воздвигает статуи, называет стадионы, широкие проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожили десятки тысяч еврейских семей", - написал Кларсфельд. По его словам, эту истину нельзя скрывать бесконечно, и проблему необходимо решить, если Украина хочет присоединиться к Евросоюзу. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII. В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что, по их мнению, связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина, который ушел из жизни почти за два века до этого. Начало было положено на западе Украины со сносов памятников великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки бюстов и монументов Пушкину. А в июне в украинском минобрнауки приняли решение убрать из школьных учебников четыре десятка произведений, в том числе Пушкина.
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в мире, украина, европа, франция
В мире, Украина, Европа, Франция
Во Франции назвали противоречивым молчание о сносе памятников на Украине

Советник Саркози назвал противоречивым молчание ЕС о сносе памятников на Украине

© фото очевидцаДемонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины
Демонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины
© фото очевидца
Демонтаж памятника Пушкину в городе Ананьев Одесской области Украины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Николя Саркози, Арно Кларсфельд назвал в соцсети X противоречивым для Европы молчание о сносе советских памятников и переименование проспектов в честь пособников нацистов на Украине.
«
"Европа была построена на победе над нацизмом, и для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание в то время, как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом, воздвигает статуи, называет стадионы, широкие проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожили десятки тысяч еврейских семей", - написал Кларсфельд.
По его словам, эту истину нельзя скрывать бесконечно, и проблему необходимо решить, если Украина хочет присоединиться к Евросоюзу.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий.
Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей, например Степана Бандеры, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, или гетмана Ивана Мазепы, который был сторонником Петра I, но во время Северной войны присягнул шведскому королю Карлу XII.
В 2022 году власти Украины начали борьбу уже со всем, что, по их мнению, связано с Россией, и больше всего досталось памяти Александра Пушкина, который ушел из жизни почти за два века до этого. Начало было положено на западе Украины со сносов памятников великому русскому поэту в Закарпатской и Львовской областях. Впоследствии по всей стране снесли десятки бюстов и монументов Пушкину. А в июне в украинском минобрнауки приняли решение убрать из школьных учебников четыре десятка произведений, в том числе Пушкина.
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